Orientation post-bac : les IUT de Bourgogne vont proposer des salons virtuels pour les lycéens

Traditionnellement, le premier trimestre de l’année est jalonné de rendez-vous importants pour les futurs bacheliers. C’est le moment où ils opèrent des choix décisifs pour leur avenir en choisissant leurs préférences d’orientation post-bac sur Parcoursup. C’est aussi le moment où les écoles et les universités vont à leur rencontre pour les aider à y voir plus clair dans l’offre de formation et à s’orienter au mieux de leurs attentes et de leurs capacités.

Cette année encore, et malgré le contexte pandémique, les IUT de Bourgogne se mobilisent pour les lycéens, et leurs futurs étudiants. Ils seront à la disposition des jeunes et de leur entourage sur les prochains salons étudiants. En Bourgogne, ils se dérouleront les 21, 22 et 23 janvier sur un site web dédié. Les informations y resteront en ligne jusqu'au 21 février.

Les IUT de Bourgogne incitent fortement les jeunes à s’inscrire en ligne (c’est gratuit !) et à venir discuter avec les professeurs et les étudiants qui les attendront derrière leurs écrans pour leur parler du contenu des formations qui les intéressent et des débouchés professionnels