Orientation post-bac : "Un choix vertigineux pour les lycéens"

C'est la période des portes ouvertes pour les établissements d'enseignement supérieur. Les lycéens de Terminale ont jusqu'au 20 mars pour remplir leurs vœux en ligne pour l'an prochain. Les conseils du directeur du Centre d'Information et d'Orientation de Montbéliard.

Les élèves de Terminale de toute la France remplissent en ce moment leurs vœux sur la plateforme internet d'admission post-bac. Depuis l'ouverture le 20 janvier, un peu plus de la moitié des futurs étudiants se sont déjà inscrits. Les élèves ont jusqu'au 20 mars pour finaliser leur demande.

"Un choix vertigineux"

Mais ce n'est pas toujours simple de se décider. "Il y a un choix très très vaste, vertigineux, qui peut faire peur aux élèves mais aussi aux parents. Mais les élèvessont quand même accompagnés en amont, par des rencontres avec leurs professeurs principaux par exemple ou des forums d'information dès la Première, précise Daniel Kédinger, le directeur du CIO de Montbéliard.

Et puis pour se décider il y a aussi les portes ouvertes en ce moment : "Février-mars, c'est la grosse période des portes ouvertes. Les élèves et leurs parents ont tout intérêt à y aller pour se renseigner. C'est souvent les week-ends quand les parents sont plus disponibles", ajoute Daniel Kédinger.

Les bonnes questions à se poser

Selon Daniel Kédinger, les élèves savent souvent ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais quand on hésite encore sur ce qu'on voudrait faire, il y a quelques questions à se poser explique le directeur du CIO : "Les élèves doivent se demander s'ils envisagent des études longues ou plus courtes, quels sont leurs atouts ou compétences et le choix se fera aussi en fonction du Bac obtenu. Les Bac généraux offrent plus de possibilités. Les Bac pro sont plutôt encouragés à poursuivre des études courtes type BTS parce qu'ils sont très mal préparés par exemple à des études universitaires où le taux d'échec est important. "

Et la question des débouchés des filières ? Selon Daniel Kédinger, ce n'est pas vraiment la préoccupation des lycéens mais plutôt celle des parents : "Les lycéens réfléchissent plutôt en termes de projet de vie. Ils savent qu'aujourd'hui on ne va pas forcément exercer le même métier toute sa vie."

