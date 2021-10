Orléans : à quoi va ressembler la future faculté de Droit Economie Gestion sur le site Madeleine ?

Après des années de discussions et de rebondissements, le dossier du transfert de la fac de droit, économie, gestion du campus de la Source vers le centre ville d'Orléans entre dans sa phase finale. Un cabinet parisien, Vincent Parreira Atelier Architecture, vient d'être retenu pour la maitrise d'œuvre. Le nouveau bâtiment est prévu dans la ZAC Madeleine, à l'endroit même où il y avait le pôle mère-enfant de la maternité. Les travaux vont démarrer en 2022 et la livraison est prévue en 2025.

Plan d'aménagement de la ZAC Madeleine - @OrléansMétropole

Vue aérienne de la future faculté Droit, Economie, Gestion - @Vincent Parreira Atelier Architecture

D'une surface de 12.600 mètre carrés sur 3 niveaux, le nouveau bâtiment se veut à la fois moderne, fonctionnelle et ambitieux sur le plan énergétique avec un toit à moitié recouvert de panneaux solaires. Il avait également été demandé à l'architecte que cette nouvelle structure s'intègre sur le site historique de Madeleine. "C'est plutôt réussi pour ça" explique Florent Montillot, le 1er adjoint au maire d'Orléans, chargé des relations avec l'enseignement supérieur, "on a une résonnance avec les bâtiments de l'ancien hôpital juste à côté. Il y aura notamment une grande entrée comme un porche qui rappelle les arches des anciens hospices". De grandes baies vitrées sont également prévues ainsi qu'une touche de verdure avec un patio au 3ème étage. " Il y a vraiment l'idée de fluidité à l'intérieur du bâtiment mais aussi avec le bâtiment ancien à côté qui accueillera l'administration de la faculté".

Vue intérieure avec le patio de verdure - @vincentparreira Atelier Architecture

La nouvelle faculté pourra accueillir 1.000 étudiants de plus qu'aujourd'hui

La future faculté de droit, économie, gestion d'Orléans pourra accueillir jusqu'à 4.200 étudiants. C'est presque 1.000 de plus qu'aujourd'hui. " Quand on lance un projet comme celui-ci, il faut voir loin" explique Florent Montillot. " Il faut évidemment imaginer une montée en puissance de ce site. Il y a déjà deux grandes classes prépa qui viennent d'ouvrir et on est toujours en discussions avec Sciences Po Paris. La jauge à plus de 4.000 est donc justifiée". A côté de la future faculté, il y aura aussi sur le site Madeleine la nouvelle Ecole Spéciale des Travaux Publics. Elle doit ouvrir dans un bâtiment rénové du site, dès la rentrée de septembre 2023, avec 450 élèves.

Autre vue aérienne de la faculté Droit Economie Gestion - @vincent parreira Atelier Architecture

Vues extérieures du futur bâtiment - @vincent parreira Atelier Architecture

Si tout va bien, les travaux du futur bâtiment de la faculté seront lancés en 2022 ( ça commencera par le parking souterrain de 210 places situé sous la faculté). La livraison est ensuite prévue à la fin du printemps 2025 et les étudiants pourront faire leur rentrée à Madeleine en septembre 2025.

Un projet financé pour moitié par la Métropole d'Orléans

Ce chantier va coûter 72,4 millions d'euros dont 35 millions sont financés par la Métropole d'Orléans. Le Département du Loiret apporte 20 millions d'euros, la Région Centre Val-de-Loire 8,9 millions et l'Etat 8,5 millions. " Cette répartition est déséquilibrée" estime Florent Montillot, "l'enseignement supérieur, c'est une compétence de l'Etat en premier lieu et ensuite du Conseil Régional. On aurait pu imaginer que les 2 mettent le double sur la table. Mais, ce n'est pas le cas et c'est regrettable. En tous cas, ça montre que la volonté est du côté de la ville et de la métropole sur ce dossier qu'on avait initié dès 2001 avec Serge Grouard".