Orléans : dans les cantines scolaires, une amende pour les parents en cas d'absence non-justifiée

En cette rentrée 2023, nouveau règlement dans les cantines scolaires d'Orléans. Le délai de prévenance est allongé de cinq jours au lieu de deux. Autrement dit, si vous souhaitez que votre enfant mange dans la cantine de son école, il faudra l'inscrire au moins cinq jours à l'avance. Et en cas d'absence non-justifiée, une amende de 5 euros sera appliquée. Ce système est également valable pour les temps périscolaires comme les garderies.

La mesure avait été votée en mai dernier à l'unanimité lors d'un conseil municipal. Elle vise notamment à lutter contre le gaspillage alimentaire. D'après la mairie, 200 repas sont jetés chaque jour dans les différentes écoles d'Orléans. Si le constat fait l'unanimité, la méthode employée dérangent certains parents d'élèves. Ces dernières semaines, une pétition en ligne a été lancée. Elle a recueillie plusieurs centaines de signatures.

La pétition en ligne pour s'opposer à cette mesure - Capture d'écran

Xavier Girard fait partie des signataires. Il est également membre de l'APIE, l'association de parents d'élèves des écoles Charles Pensée et Roger Secrétain à Orléans. "Bien sûr qu'il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, explique-t-il. C'est une évidence. Mais ces mesures, dans la forme, sont très discutables. Cette amende forfaitaire, comme si nous étions des voitures sur des places payantes ! Cela va d'abord toucher les parents précaires : les gens en intérim, ceux qui ont des emplois du temps qui bougent du jour au lendemain comme les personnels de ménages etc..."

"C'est un peu rude, mais nous devons nous ajuster !"

Les parents pointent aussi les difficultés d'obtenir un certificat médical dans l'immédiat pour justifier de la maladie de son enfant, surtout dans un désert médical dans le Loiret. Côté mairie, Régine Bréant, adjointe en charge de l'éducation, reconnaît que ce nouveau règlement peut paraître rude aux premiers abords. Mais elle rappelle que cela se fait déjà dans beaucoup d'autres municipalités, avant de poursuivre : "Ce n'est pas une punition, mais nous avons besoin de nous ajuster. Nous perdons 50 000 repas chaque année dans les différents écoles d'Orléans. Et nous ne pouvons pas les redistribuer à cause de la chaîne de froid et de la logistique trop importante que cela nécessiterait. Nous avons mis 5 jours de délai, car cela correspond aux délais de commande de notre prestataire. Il faut que tout le monde se responsabilise."

Régine Bréant annonce également qu'elle compte rencontrer prochainement les parents d'élèves opposés à cette mesure, afin d'échanger sur le sujet.