Orléans : la ministre Frédérique Vidal confrontée au malaise des étudiants étrangers

Frédérique Vidal était en visite à l'Université d'Orléans, ce vendredi 17 septembre. La ministre de l'Enseignement supérieur est venue à la rencontre des étudiants étrangers de plus en plus nombreux sur le campus, et elle s'est rendue compte de leurs difficultés pour se loger.

Elle avait prévu de faire un point sur la précarité des étudiants à l'université d'Orléans. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a été interpellée à plusieurs reprises, ce vendredi 17 septembre, au sujet des difficultés rencontrées en matière de logement, notamment pour les étudiants étrangers.

L'exemple le plus parlant, c'est celui de Claudel, 28 ans. Il a quitté Haïti, il y a un mois, juste après le séisme meurtrier qui a frappé son pays, et en arrivant à Orléans, il a découvert que sa demande de logement au Crous venait d'être annulée. Il manquait simplement une pièce administrative. "J'étais avec deux valises et mon sac-à-dos et on m'a dit qu'il n'y avait plus de logement disponible, s'est plaint l'étudiant auprès de la ministre. J'ai connu une période très difficile."

Des étudiants qui dorment dans leurs voitures"

Heureusement pour Claudel, la solidarité a fonctionné. Il a obtenu un hébergement d'urgence, mais des situations comme celle-là, il y en a des dizaines. Plus de 300 étudiants étrangers sont attendus, cette année, sur Orléans. Frédéric Moal est chargé de leur venir en aide pour le compte de l'université et il explique que les solutions temporaires s'enchaînent pour ces jeunes qui arrivent à Orléans. "On en est même venus à appeler un jour le 115 qui nous a dit qu'il n'y avait pas de place non plus dans les hébergements d'urgence. Nous avons été confrontés à des étudiants qui dorment dans leurs voitures."

"Les logements du Crous ne sont pas assez nombreux pour faire face aux besoins", a insisté Eric Blond, le président de l'université d'Orléans. © Radio France - Jean-Michel Nagat

6.000 étudiants de plus en seulement cinq ans

Bien sûr, ce problème ne concerne pas que les étrangers. L'université d'Orléans est très attractive, elle a gagné 6.000 étudiants, en cinq ans seulement. La ministre Frédérique Vidal reconnaît, elle-même, que le problème n'a pas assez suffisamment anticipé : "Personne n'avait imaginé qu'on puisse avoir 6.000 étudiants de plus dans cette université. Parfois, cette attractivité peut se retourner contre la ville."

Et l'Unef le confirme dans un communiqué : "De nombreux étudiants se retrouvent encore sans logement." Depuis la rentrée, le syndicat étudiant a été contraint d'héberger une partie d'entre eux pour qu'ils ne dorment pas dans la rue.