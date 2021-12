Orléans : l'allongement des horaires du périscolaire, une bonne nouvelle pour les parents

La mesure avait été annoncée fin septembre, elle sera votée ce jeudi en conseil municipal : la plage horaire d'accueil périscolaire dans les écoles d'Orléans va être allongée d'une demi-heure. A partir du 3 janvier les écoliers pourront rester à la garderie jusqu'à 18h30, alors que depuis près de vingt ans, la garderie s'arrêtait à 18 heures.

"C'était une promesse de campagne, mais surtout, c'était une demande des parents", explique Chrystel de Filippi, adjointe à l'éducation à la mairie d'Orléans. "Lorsque les parents travaillent, on connait tous ça, la course pour arriver à l'heure, quand on finit le travail à 18 heures et qu'on doit récupérer son enfant à la même heure, à moins d'avoir un don d'ubiquité, ça n'est pas possible !"

Christophe Pallier président de la FCPE du Loiret © Radio France - Anne Oger

Constat partagé par Christophe Pallié, président de la FCPE du Loiret, association de parents d'élèves. "C'était une demande depuis longtemps et enfin on y arrive !", s'exclame-t-il. "Avoir une plage horaire plus large leur permet de mieux s'organiser, notamment pour les familles mono parentales, ou ceux qui travaillent sur Paris par exemple." Attention, tout de même, à l'impact de cet allongement du périscolaire sur les enfants, selon lui. "Il ne faut pas que ça devienne une présence en collectivité trop longue pour les enfants. Parce que si l'enfant arrive à 7h30 et repart à 18h30, ça fait long", souligne-t-il. "C'est un point à surveiller, surtout que c'est un temps périscolaire où il y a un peu plus de brassage donc il faut faire attention."

Trois formules pour le périscolaire

Pour les parents qui peuvent venir à 18 heures, il n'y aura pas de changement dans le tarif. Le périscolaire se fera "un peu à la carte", détaille Chrystel de Filippi. "Les parents d'élèves pourront choisir entre trois formules, chaque semaine."

Formule 1 : les horaires de périscolaire actuelles : de 16h30 à 18 heures

Formule 2 : de 16h30 à 18h30

Formule 3 : l'aide aux devoirs de 16h30 à 18 heures, auxquelles s'ajoute la demi-heure supplémentaire facturée au prorata.

Selon Chrystel de Filippi, adjointe à l'éducation à Orléans, cette mesure répond à une très ancienne demande des parents d'élèves et "montre véritable l'aspect de service public". © Radio France - Cécile Da Costa

Sanction financière au bout de trois retards

Jusque-là, le règlement du périscolaire dans les écoles d'Orléans prévoyait une sanction pour les parents en retard. À chaque retard un avertissement, et au bout du troisième, le ou les enfants inscrits étaient temporairement exclus. A partir du 3 janvier, plus d'exclusion, mais une sanction financière.

À 18 heures, si les parents sont en retard, ils devront payer la demi-heure supplémentaire, peu importe l'heure à laquelle ils arrivent. "On offre un temps supplémentaire, donc tout le monde doit jouer le jeu", estime Chrystel de Filippi. "C'est une marque de respect, aussi, envers les agents du périscolaire, qui font un effort." Au bout de trois retards, à 18h ou 18h30, les parents devront payer une sanction de cinq euros.

Un système de sanction que comprend, globalement, le président de la FCPE 45. "Il y a toujours eu des retards, et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut que les agents rentrent chez eux. Mais je pense que lorsque le retard est justifié, il ne devrait pas y avoir de sanction", nuance-t-il.