Orléans : la future faculté de médecine devrait s'installer sur le campus de la Source

La faculté de droit, économie et gestion va libérer ses locaux en 2025 : ils seront récupérés par la future fac de médecine

L'Université d'Orléans et la Région Centre-Val de Loire préparent activement l'accueil de la future faculté de médecine. Il y a 1 mois, le Premier Ministre a acté le principe d'un enseignement de la médecine à Orléans : une "mission de préfiguration", composée de 5 inspecteurs généraux, est chargée de remettre un rapport à Jean Castex d'ici la fin du mois. Cette mission a reçu cette semaine des propositions très concrètes de la part de l'Université et de la Région.

"Nous avons voulu diffuser un double message, explique François Bonneau, le président du conseil régional. Oui, ce projet d'une fac de médecine à Orléans est faisable. Et oui, nous sommes tous pleinement engagés à le faire aboutir." François Bonneau rappelle aussi qu'il y a quelques années, la Région a investi 9 millions d'euros pour la rénovation de la faculté de médecine de Tours : "S'il faut faire un effort financier pour Orléans, on le fera."

Dans des locaux de l'IUT puis de la fac de droit

Il s'agissait surtout de rassurer la mission sur 2 points : la capacité en locaux et la capacité en formation. Pour les locaux, le hasard fait bien les choses. Dans un premier temps, les futurs étudiants en médecine pourront être accueillis sur le site de l'IUT, dans 2 bâtiments flambants neufs, avec amphithéâtres, l'un livré en avril, l'autre en septembre 2023 - et que l'IUT accepte de partager, le temps de la transition vers une solution plus pérenne.

Cette solution, très naturellement, sera de récupérer les locaux de la faculté de droit, gestion, économie qui doit déménager en centre-ville, Porte Madeleine, en septembre 2025. "Avoir une fac de médecine sur le campus de la Source, à 5-10 minutes de l'hôpital, c'est une évidence, souligne Anne Besnier, vice-présidente en charge de l'Enseignement supérieur. Cela sera un avantage considérable pour les étudiants quand il leur faudra se rendre à ce qui sera devenu un CHU."

Déjà 1 124 candidats pour la 1ère année PASS à Orléans

Quant à la question de la capacité en formation, l'Université d'Orléans sera prête, assure Eric Blond, le président de l'Université. "Nous avons transmis à la mission une carte pédagogique pour la 2ème année et la 3ème année de médecine avec le nom des professeurs et des praticiens hospitaliers qui seraient disponibles et volontaires, détaille-t-il. Sauf sur 2 disciplines, nous sommes déjà en capacité de faire, sachant que nous avons jusqu'à septembre 2023 pour compléter les lacunes." L'objectif étant de démarrer cette 2ème année dès septembre 2023, même s'il faudra patienter quelque temps pour atteindre l'objectif des 200 étudiants en 2ème année à Orléans, en complément des 300 étudiants à Tours.

Eric Blond souligne au passage le "véritable engouement" que suscite ce projet dans l'établissement : "L'IUT a immédiatement accepté de partager ses locaux, il y a eu un vote unanime du conseil d'administration de l'Université puis de la commission formation, cela montre la volonté de soutenir ce projet et de le porter jusqu'au bout." Autre signe très encourageant : pour les 105 places ouvertes en PASS en septembre à Orléans (parcours d'accès spécifique santé, considéré comme la 1ère année de médecine), 1 124 candidats se sont déjà inscrits sur Parcoursup, dont les trois quarts originaires de la région.