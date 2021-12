Orléans-La Source : les enseignants du lycée Voltaire votent une grève illimitée et reconductible

La mobilisation des enseignants se poursuit au lycée Voltaire, à Orléans La Source, pour réclamer plus de moyen. Une grève reconductible et illimitée vient d'être votée.

Les enseignants du lycée Voltaire d'Orléans-La Source se disent prêts "à aller jusqu'au bout". Réunis ce mercredi matin au lycée, une cinquantaine d'entre eux ont voté une grève illimitée et reconductible. Une nouvelle étape dans leur mobilisation après avoir fait valoir leur droit de retrait la veille.

Manque de personnel à la vie scolaire, bâtiments et matériel en mauvais état, dégradations voire agressions certains élèves perturbateurs... Les raisons de la colère des enseignants grévistes sont multiples. Face à l'urgence de la situation depuis une semaine, les enseignants ont été reçus par le proviseur du lycée mardi soir. Les problèmes d'alarme incendie, de coupures d'électricité et d'extincteurs vides ont désormais été résolus. Le proviseur, Jérôme Baretje, a d'ailleurs annoncé aux enseignants sa volonté de porter plainte contre X pour dégradations dans son lycée.

Mobilisation devant le rectorat

"Maintenant c'est au problème de fond qu'on s'attaque", explique l'un des grévistes qui dénoncent un manque de personnel récurrent. Ils étaient une trentaine à se réunir ce mercredi matin devant le rectorat, à Orléans, pour demander une audience. Une réunion pour réclamer "au moins un CPE et trois surveillants supplémentaires". En temps normal dans ce lycée, il y a une dizaine de surveillants et quatre CPE pour surveiller 2.000 élèves.

Une délégation d'enseignants grévistes a finalement été reçue pendant près d'une heure par la rectrice de l'académie, Katia Béguin. "Pour le moment il n'y a pas de mesure annoncée, mais au moins, on se sent entendu", témoigne l'une des enseignantes grévistes. "On a eu l'impression que la rectrice se rendait compte de l'ampleur du problème." Les professeurs mobilisés espèrent obtenir de premiers éléments de réponses avant demain matin, suite à cette réunion. Ils comptent reconduire leur grève "jusqu'à ce que les revendications soient entendues", ajoute Cyril Poncet, représentant du personnel enseignant.

Pour montrer leur détermination, ce mercredi matin les grévistes ont démissionné de leurs fonctions de professeurs principaux et de coordinateurs de discipline. Ceux-là renoncent donc à toutes leurs fonctions administratives, pour uniquement assurer, à la fin de leur grève, leur fonction d'enseignants.