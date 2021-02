Orléans : "Laissez-nous instruire nos enfants !" scandent des familles pour défendre l'école à la maison

"On veut éduquer nos enfants comme on veut !" C'est le message que veut faire passer le collectif IEF 45 - Instruction en famille dans le Loiret. Une dizaine de familles s'est réunie ce dimanche après-midi devant la préfecture du Loiret, à Orléans. Elles manifestent régulièrement le week-end depuis le 2 octobre dernier, date à laquelle le gouvernement a annoncé vouloir restreindre le principe de l'école à la maison, dans le cadre du projet de loi contre les séparatismes religieux. Une pratique qui concerneraient 62 000 enfants en France.

Pour Alexandra, mère de famille orléanaise, c'est une aberration. Ses deux adolescents, âgés de 11 et 13 ans, ne sont jamais allés à l'école. Depuis leur naissance, l'instruction se fait à la maison. Et ses enfants s'en portent très bien selon elle. "Quand mon fils avait trois ans, alors qu'il était à la crèche, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas le même rythme d'apprentissage que les autres enfants. Il n'était notamment pas très développé en termes d'apprentissage de la parole."

On s'est dit "pourquoi leur mettre la pression à cet âge-là ? Ils sont tout petits !" Donc on a décidé de les garder à la maison. - Alexandra, mère de deux adolescents

Cette maman dit accompagner son fils et lui apporter des connaissances par d'autres biais, par des visites culturelles et des expositions dans les musées par exemple. Et aujourd'hui, elle assure qu'il est même en avance par rapport au programme "classique" de l'Education nationale.

"Nos enfants ne sont pas des petits sauvageons !"

En fin de semaine dernière, après douze heures de débats enflammés, l'Assemblée nationale a finalement voté pour une "période de transition" jusqu'en 2024. Les familles qui pratiquent déjà l'école à la maison pourraient ainsi continuer à le faire encore pendant trois ans. D'ici là, les contrôles seront renforcés, et ce, dès le mois de septembre prochain. Ce qui est inacceptable pour Catherine Poulain, maman de trois enfants - âgés de un, trois et cinq ans - et porte-parole du collectif IEF 45.

C'est une injustice totale ! Nos enfants sont épanouis et sociabilisés. Ils n'ont aucun problème avec les valeurs de la République. Vous pensez vraiment qu'on est contre la liberté, l'égalité et la fraternité pour nos enfants ? - Catherine Poulain, porte-parole du collectif IEF 45

Elle met en avant "l'effet positif" que cela a sur les enfants concernés et de leurs familles. "Nos enfants ne sont pas des petits sauvageons !", s'emporte cette maman. Elle assure par ailleurs que 98% des élèves qui font l'instruction à domicile ont le droit de continuer, ce qui signifie, selon elle, qu'ils sont au niveau, "si ce n'est au-delà."

Le collectif IEF 45 demande ainsi la suppression pure et simple de cet article de loi. Ces familles orléanaises sont prêtes à aller jusqu'à la "désobéissance civile", selon la porte-parole du collectif, si elles n'obtiennent pas gain de cause.