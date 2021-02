"Où va-t-on mettre les élèves ?" : à La Talaudière, parents et profs du collège s'inquiètent pour la rentrée

Environ quarante enseignants et parents d'élèves membres de la FCPE du collège Pierre-et-Marie-Curie viennent de se réunir devant l'établissement à La Talaudière, dans la Loire. Ils dénoncent la nouvelle dotation horaire globale décidée par le rectorat pour la prochaine rentrée, qui prévoit de retirer trente trois heures de cours à l'établissement. Cela revient à surcharger les classes dans un contexte sanitaire délicat.

Une hausse mécanique du nombre d'élèves dans les classes

Les parents et professeurs mobilisés ont tenu à se rassembler juste avant les vacances de février. Ils viennent d'apprendre la décision du rectorat d'allouer moins d'heures de cours à l'établissement l'année prochaine : "Cela se traduit par une hausse des effectifs par classe. On passerait d'une moyenne de vingt-sept élèves par classe actuellement, à trente, en particulier en troisième" détaille Maria Lombard, représentante FCPE dans l'établissement.

Pancarte lors du rassemblement devant le collège de La Talaudière. © Radio France - Céline Autin

Elle redoute un effet négatif sur les apprentissages et les préparation à l'examen du brevet, tout comme Nicolas Faure, professeur de mathématiques : "Quand on arrive déjà à tirer vingt-six élèves vers le haut, c'est bien. Cela veut dire qu'on en laisserait quatre sur le côté ? C'est impensable. On est là pour tous les élèves, et il nous faut du temps pour nous occuper de tous."

La crainte est d'autant plus forte que l'établissement pourrait encore accueillir de nouveaux élèves qu'il ne peut pas refuser en tant que collège de secteur. A cela s'ajoute la présence de classes ULIS, dont les élèves sont accompagnés par des AESH. "On va les mettre où ? Nous n'avons pas assez de classe ! Nous demandons l'ouverture d'une classe, et non pas la fermeture pour absorber tous ces effectifs", s'agace Maria Lombard.

Contradictoire en période de crise sanitaire ?

Cette décision du rectorat paraît d'autant plus critiquable, selon les professeurs et les parents d'élèves, qu'elle intervient dans un contexte de crise sanitaire où les protocoles demandent de la distanciation entre les élèves.

On nous demande d'avoir de l'espace entre les élèves, et c'est de moins en moins possible.

Dans les faits, impossible, s'énerve Nicolas Faure : "Les salles ne sont pas rallongées, et elles n'ont tout pas été créées pour accueillir autant d'élèves. Les salles de science par exemple ne sont pas prévues pour qu'on puisse manipuler des produits parfois dangereux, avec trente élèves en même temps."

Les professeurs et parents mobilisés entendent bien maintenir la mobilisation au sortir des vacances scolaires. Ils prévoient des actions tous les jeudis en mettant l'accent sur d'autres problématiques comme celles des infirmières scolaires.