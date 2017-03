Où vaut-il mieux passer son baccalauréat en Dordogne ?

Le ministère de l'Éducation nationale vient de publier son indicateur de résultats des lycées pour l'année 2016. En Dordogne, les lycées d'enseignement généraux de Périgueux se distinguent. La situation est plus préoccupante pour certains lycées professionnels du département. Décryptage.

C'est une tradition chaque année. Le ministère de l'Éducation nationale publie ce mercredi ses indicateurs de résultats des lycées pour l'année 2016. Deux lycées de l'enseignement général se distinguent en Dordogne : celui de Saint-Joseph à Périgueux avec un taux de réussite au baccalauréat de 99% et le lycée Jay de Beaufort dans cette même ville avec un taux de réussite de 97% sur les filières L, ES, S.

Mauvaise année 2016 pour le lycée professionnel de Thiviers ...

Au lycée Porte d'Aquitaine de Thiviers, seulement 46% des élèves qui arrivent en seconde décrochent leur bac deux ans plus tard. Son taux de réussite général grimpe à 76% comme le lycée Léonard de Vinci de Périgueux. C'est le plus faible taux parmi tous les établissements professionnels de la Dordogne. Le lycée Chardeuil à Coulaures, spécialisé dans le bâtiment ne fait d'ailleurs pas beaucoup mieux. Plus de la moitié des élèves inscrits en seconde échouent aux épreuves du bac en Terminale.

Ces chiffres a priori mauvais doivent être relativisés car les effectifs dans les classes de ces lycées professionnels sont moins importants que dans l'enseignement général. Au lycée Dusolier de Nontron par exemple, il n'y pas plus de 30 élèves en secondes, en première et en terminale. Un seul élève représente donc un pourcentage plus conséquent en cas d'échec au bac.

... très bonne en revanche pour le lycée de Terrasson-Lavilledieu

Avec 94% de réussite au bac en 2016, le lycée général et technologique Saint-Exupéry de Terrasson fait partie des meilleurs établissements de la Dordogne.

