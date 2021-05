Les annonces du ministre de l'Education ne suffisent pas à calmer la colère des lycéens : 150 Creusois ont manifesté ce jeudi matin à Guéret devant le lycée Bourdan. Ils demandent l'annulation des épreuves du baccalauréat prévues dans six semaines.

"Oui au contrôle continu, non aux inégalités" : 150 lycéens creusois manifestent à Guéret

"Prenez vos responsabilités, pas notre avenir" : c'est l'une des banderoles brandies par 150 lycéens creusois ce jeudi matin devant le lycée Bourdan, à Guéret. Ils sont partis de Favard pour manifester, rejoints par quelques jeunes de Saint-Vaury, Aubusson et Felletin notamment. Les annonces du ministre de l'Education sur l'épreuve de philosophie, la veille, les encouragent à poursuivre le mouvement. Ils réclament l'annulation de toutes les épreuves prévues dans six semaines.

Mercredi soir, sur France 2, Jean-Michel Blanquer a expliqué que le jury garderait la meilleure note entre l'examen de philosophie et le contrôle continu. Pour Tom, en terminale STI2D à Favard, c'est la preuve que le ministre commence à écouter les manifestants : "C'est ça qui nous a poussé à continuer aujourd'hui encore plus, pour faire changer les choses encore davantage. Il a fait un pas sur la philo, maintenant il faut faire un pas sur le grand oral."

Les jeunes sont venus de Favard, Bourdan et de quelques établissements creusois pour manifester à Guéret. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

La crainte du grand oral

Tom redoute particulièrement cette nouvelle épreuve : "On n'est pas préparés, il y a un gros coefficient, c'est encore plus dangereux que la philo pour moi." Les jeunes demandent un baccalauréat noté entièrement grâce au contrôle continu, que ce soit en terminale (philosophie et grand oral) ou en première (épreuves de français).

Garance, en terminale à Bourdan, se demande "à quoi le jury s'attend sur les copies" : "On n'a pas eu de professeur de philosophie pendant trois mois de novembre à fin janvier, il n'a été remplacé qu'une semaine. On n'est pas les seuls, tout le monde est en difficulté."

Eline, en terminale, manifeste aussi pour les élèves de première : "Il n'y a aucun aménagement pour leur bac français alors qu'eux aussi sont dans la merde comme nous."

Les lycéens creusois prévoient de manifester de nouveau vendredi à Favard et Bourdan à Guéret.