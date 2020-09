"Oui, il y a un problème de nettoiement dans les écoles de Montpellier" Fanny Dombre Coste, élue à l'éducation

Plusieurs parents d'élèves se sont mobilisés ces derniers jours pour dénoncer la saleté dans les écoles de leurs enfants. La mairie admet qu'il y a un problème qui s'explique par le manque de personnel. La mairie lance d'ailleurs une série d'embauche d'agents d'entretien et d' ATSEM pour les écoles.

Des sols qui restent sales plusieurs jours dans les écoles. C'est un problème sérieux en général, épineux en temps de covid-19. Les parents d'élèves de l'école maternelle Vasco de Gama et l'école élémentaire Jean Mermoz ont même manifesté leur colère avec des balais à la main ce mardi matin devant le groupe scolaire dénonçant l'immobilisme de la mairie.

Un manque d'effectifs structurels

L'élue en charge de la réussite scolaire Fanny Dombre Coste les a rencontrés dans la foulée avant de faire appel en urgence à un renfort pour faire nettoyer les locaux. Une élue qui explique qu'en effet "les parents ont raison. Les écoles doivent être impeccables", et qui explique dans le même temps que la mairie est en déficit d'effectifs pour assurer l'entretien des écoles.

Un manque d'effectifs qui vient d'un taux d'absentéisme traditionnellement important à la mairie de Montpellier mais pas seulement. Avec le covid, les agents sont davantage arrêtés, en cas de tests positifs, de cas contacts. Des raisons "légitimes" selon l'élue qui souligne que cela pose malgré tout des problèmes de nettoiement, "avec le covid, la priorité est mise sur le lavage des sanitaires, des tables et des chaises, des poignets de porte. Il faut le faire plus souvent. Dans ces conditions, les sols passent en second plan".

La mairie embauche 110 agents d'entretien et ATSEM

A cela s'ajoute une campagne de recrutement qui devait avoir lieu mais qui n'a pas été réalisé. "Il manque 110 postes d'agents d'entretien et d'ATSEM. Nous ne savons pas pourquoi ces recrutements n'ont pas été faits, mais nous venons de les lancer en urgence". Un problème qu'elle a découvert en arrivant au service éducation après les élections municipales.

La mairie qui embauche donc des agents d'entretien pour les écoles et des ATSEM pour les écoles maternelles. Les jurys sont prévus début octobre. Et en attendant, elle a demandé à une entreprise qui assure habituellement le nettoyage des centres de loisirs pendant les vacances de continuer le service pendant la crise du covid.

