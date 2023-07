Ouistreham : des jeunes de 7 à 12 ans formés aux premiers secours sur la plage par des sauveteurs en mer

"Le massage cardiaque va nous aider à remplacer le cœur qui ne fonctionne plus. Le but, c'est qu'il fonctionne quand même, vous ne croyez pas ?" Sur la plage de Ouistreham, ce mercredi 26 juillet, les sauveteurs de la Société nationale des sauveteurs en mer montrent les gestes qui sauvent, à des dizaines d'enfants, de 7 à 12 ans, accroupis en rond devant eux, très attentifs. La première étape de l'atelier : c'est le massage cardiaque. Vient ensuite la position latérale de sécurité. Voilà pour la théorie. Place à la pratique : chacun des enfants s'y exerce, sous l'œil attentif des parents : "C'est important de les sensibiliser dès petit, on sait jamais, si quelqu'un dans la famille fait un malaise, ou quelqu'un dans la rue, ils sauront quoi faire !", affirme Christiane, grand-mère de 2 petits-enfants de 11 ans.

La sauveteuse explique aux jeunes comment réaliser un massage cardiaque sur un mannequin de formation © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

"Les enfants sont les premiers acteurs de la sécurité"

Des gestes "qui sauvent", intemporels, qui peuvent servir dans de nombreuses situations, qu'il ne faut pas négliger, et qui intéressent les enfants : "Je ne connaissais rien de tout ça avant, c'est super, je vais pouvoir aider en cas de besoin", témoigne Fleur, 11 ans. Un enthousiasme que constate Jean Planchon, l'un des sauveteurs de l'atelier : "Les enfants sont toujours ravis d'apprendre, on les sent motivés, et la plupart du temps, ils retiennent bien ce qu'on leur dit", partage-t-il, "Ils en savent même parfois beaucoup plus que les adultes qui ont tout oublié. Ils ont donc un rôle clé, et sont les premiers acteurs de la sécurité, en cas de malaise, ils sauront tout de suite quoi faire", termine-t-il.

Un diplôme remis aux jeunes sauveteurs

Un atelier durant lequel les jeunes ont aussi pu apprendre à reconnaître les drapeaux de couleur sur les plages, qui indiquent si oui, ou non, l'on peut se baigner. Une sensibilisation également sur les indices UV, dont les rayons sont nocifs pour la peau. Au bout des 25 minutes d'ateliers, les jeunes enfants ne repartent pas les mains vides : un diplôme de mini-sauveteur, et un kit de premier secours, dont une trousse, et une montre qui détecte les rayons ultra-violets. Les voilà donc, prêts à sauver des vies, d'autant plus que l'été...est loin d'être terminé !