Les 23 419 lycéens de classe de terminale en Lorraine ont désormais jusqu'au 13 mars pour enregistrer leurs 10 vœux pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur via Parcoursup. La nouvelle plateforme de l'éducation nationale doit effacer les couacs de l'ancien système, admission post-bac.

Metz, France

Premier examen de passage pour Parcoursup! Depuis le 22 janvier, la nouvelle plateforme pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur est ouverte aux élèves de classe de terminale. Plus de 600 000 lycéens sont concernées en France; un peu plus de 23 000 en Lorraine.

L'objectif pour le gouvernement est de ne pas reproduire les couacs de l'ancien système, Admission post-bac (APB) supprimé en 2017. Au mois de juin, au près de 117 000 lycéens n'avaient toujours pas de formation pour la rentrée.

Pour désamorcer les craintes, la rectrice de l'académie de Nancy-Metz, Florence Robine s'est rendue à Metz, au lycée Saint-Vincent, pour accompagner les élèves dans leurs vœux.

"La question de la réussite en première année"

"Ce n'est pas seulement le problème de l'affectation dans une filière", tient à préciser d'emblée la rectrice qui rappelle qu'en Lorraine, on a poussé les murs l'an dernier pour accepter toutes les candidatures, contrairement à d'autres académies dans l’Hexagone, et qui assure continuer en ce sens. Pour elle, l'essentiel se concentre sur "la question de la réussite en première année".

Par exemple, que nos bacheliers en bac professionnel s'orientent un peu moins dans les filières extrêmement généralistes dans lesquelles ils réussissent mal, [...] ce qui ne signifie pas qu'on ne leur donne pas une chance d'y aller. Mais globalement, ils ont plus de chance de réussir dans les BTS. Et je vais augmenter les places dans ces filières pour ces jeunes." Florence Robine, rectrice de l'académie Nancy-Metz

Selon les chiffres de l'Education nationale, moins d'un élève sur deux (40,1%) réussit sa première année de licence en faculté. Un pourcentage qui avoisine les 60% pour des bacheliers issus de filières professionnelles.

"Savoir ce que l'on attend" des élèves

Pour mieux orienter les lycéens et désengorger des filières sous tension comme Staps, Paces, droit ou psychologie (quatre parcours qui regroupent 47% des demandes), Parcoursup se veut plus informative que sa grande sœur APB sur les descriptions des formations:

Taux de réussite,

Capacité d’accueil,

Taux d’insertion dans la vie active,

Compétences attendues et requises des élèves.

Autre nouveauté, terminé les tirages au sort tant décriés l'an dernier -qui concernaient 169 filières sur 13 000 proposées dans l'enseignement supérieur-, place au "projet motivé", sorte de lettre de motivation que devra rédiger le postulant. Le dossier scolaire sera également mieux examiné. Les conseils de classe exprimeront des recommandations sur les vœux et le chef d’établissement donnera son avis pour chaque candidature. Un travail fastidieux que dénoncent les syndicats étudiants, opposés à Parcoursup.

#ParcourSup : L'@Onisep se fout de la gueule des lycéens !



Il faut "aimer les uniformes" pour devenir avocat/e

Il faut "organiser des fêtes" pour devenir pharmacien/ne

Il faut "aimer réparer des machines à laver" pour devenir infirmer/ère



Belle conception de l'#Orientation👏 pic.twitter.com/liB9lbYdT9 — Jimmy Losfeld (@Jimmy_FAGE) January 16, 2018

A l'occasion du lancement de la plateforme #parcoursup, un petit rappel de ce qui attendra les étudiant-e-s dès l'année prochaine : la sélection à l'entrée de l'université. Contre le plan étudiant, informe-toi et mobilise-toi sur sos-inscription.fr avec l'UNEF ! pic.twitter.com/CfF8Zvgfsr — UNEF (@UNEF) January 15, 2018

Florence Robine met en avant la "visibilité", et le plus de "transparence" du nouvel outil. Avec les demandes, 10 contre 24 auparavant, l'élève "aura une réponse à chacun de ses vœux, ce qui laisse le temps d'affiner son projet". Et s'il postule une filière sélective, le classement sera désormais connu .

S'il y a 50 places et que vous êtes 62 ème [...] je me dis c'est vraiment la formation qui m'intéresse et je la garde. Au alors je suis 250 ème, il va peut-être être temps de prendre une autre offre parce que j'ai peu de chances d'être pris."Florence Robine, rectrice de l'académie Nancy-Metz

