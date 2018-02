Après plusieurs années de progression, les effectifs du premier degré stagnent avec 45.378 élèves attendus dans la Drôme. Le département gagnera 10 postes supplémentaires cette année. Ces postes serviront à mettre en place le dispositif 12 élèves par classe en CP, dans les écoles des réseaux d'éducation prioritaire (REP).

15 écoles avec des CP à 12 élèves

15 écoles de la Drôme, situées en REP, seront concernées par ces classes de CP à 12 élèves.

Emplois attribués pour le dispositif "dédoublement des classes de CP" - Direction académique de la Drôme

Ce dispositif "dédoublement des CP" va mobiliser 18 postes, mais 7 postes seront pris sur une partie des postes de l'ancien dispositif "plus de maîtres que que de classes" (1/4). Le “REP plus” situé à Pierrelatte, qui l'an passé avait inauguré le dispositif, l’ouvrira aux élèves de CE1.

Fermetures de classes et PMC (plus de maîtres que de classes)

Fermetures de classes. - Direction académique de la Drôme.

Fermetures de 7 postes "plus de maîtres que de classes". - Direction académique de la Drôme.

Situations d'ouverture et de fermeture à suivre

6 ouvertures à suivre. - Direction académique de la Drôme

Fermetures de classes à suivre. - Direction académique de la Drôme.

Le Comité technique spécial départemental (CTSD)a eu lieu vendredi matin, avant le CDEN. Ce conseil départemental de l'Éducation nationale avait été reporté car les syndicats ont voté contre cette proposition de carte scolaire.

Pour le SNUipp-FSU 26 : "afin de répondre à la commande ministérielle à but communicationnelle du « 100% de réussite au CP », cette carte scolaire voit la fermeture sèche de 15 postes classes et la suppression d’1/4 des postes du dispositif Maître+, soit 7 postes sur 27 qui disparaissent alors mêmes que le dispositif vient à peine de se mettre en place et n’a même pas fait l’objet d’une évaluation".