Enseignants, parents d'élèves et enfants sont fixés. Après le comptage des élèves dans chaque établissement, lors de la rentrée, lundi, les derniers ajustements sont faits, et des situations parfois difficiles tranchées.

Des ouvertures de classes dans la Drôme

A part à l'école du Rocher de Pierrelatte, là où une ouverture était envisagée en juin dernier, elle aura bien lieu : un poste est donc attribué à l'école Chabestan de Die, à la maternelle de Dieulefit, en primaire à Espeluche, à Charles-Louis Daudel à Pierrelatte, à Mendes-France à Beaumont-les-Valence.

Par ailleurs trois classes vont aussi ouvrir : à l'école Marc Antoine et Rosalie Jullien à Pizançon, à l'école Plein Soleil à Saint-Paul-Trois-Châteaux et à l'école Buisson à Valence.

Des fermetures actées en juin ont finalement été annulées : l'école des Ors à Romans garde sa classe. Tout comme la maternelle Le Chatelard de Chateauneuf-sur-Isère.

Mauvaise nouvelle en revanche pour la maternelle Les Monts du Matin à Chatuzange-le-Goubet, qui perd bien un poste.

Et puis la fermeture des écoles de Piégon dans les Baronnies et de la Vacherie dans le Vercors sont actées.

Bonnes et mauvaises nouvelles en Ardèche

En Ardèche, le comité technique spécial départemental a eu lieu mardi.

Deux classes ferment : à la maternelle de Bourg-Saint-Andeol et à l'école élémentaire la Roubine à Viviers.

Une classe supplémentaire en revanche est créée dans les maternelles de Labegude et Cruas, à l'école élémentaire Frayol du Teil, et dans les écoles primaires de Vocance, et Mauves.

C'est un demi-poste qui est attribué à la primaire de Saint-Romain-de-Lerps et à la maternelle Le Vivarais de Guilherand-Granges. Insuffisant, estiment les parents de Guilherand ! Ce jeudi matin, ils ont accroché des banderoles devant l'école "En classe comme un poisson dans l'eau, pas comme une sardine en boîte", ou encore "pas de demi-poste pour nos demi-portions". Une vingtaine de parents étaient rassemblés devant la maternelle pour dénoncer des classes surchargées : deux classes de 35 et 36 élèves.

Déception aussi à Vogüe où les parents d'élèves réclamaient l'ouverture d'une 7e classe. Ils n'obtiennent pas gain de cause.