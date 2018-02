L'inspection académique rappelle que l'Ardèche doit rendre 8 postes à l'Etat et qu'en parallèle, les effectifs sont en baisse : 257 enfants en moins selon les prévisions.

A cela s'ajoute la mise en place du dispositif 12 élèves par classe en CP, dans les écoles des Réseaux d'Education Prioritaire.

Résultat, le nombre de fermetures de classes est plus important que le nombre d'ouvertures.

21 fermetures de classes, 9 ouvertures

21 fermetures et 9 ouvertures de classe en Ardèche à la prochaine rentrée

L'inspecteur d'académie de l'Ardèche, Christophe Mauny, assure que dans les écoles où des fermetures sont prononcées, les effectifs n’excéderont pas les 25 élèves par classe.

En plus des ouvertures et fermetures de classes, les postes d'enseignants évoluent aussi dans les différents dispositifs.

Le dispositif "100% de réussite en CP" prévoit un effectif de 12 élèves par classe maximum en CP dans les communes des Réseaux d'Education Prioritaire. Ça implique la création de 5 postes dans des écoles d'Annonay et de Bourg-Saint-Andeol. Le dispositif "plus de maîtres que de classes" permet, dans une école, d'avoir un enseignant en appui, par exemple pour diviser la classe sur certains travaux.

Les évolutions de postes en Ardèche pour la rentrée prochaine

Le syndicat enseignant SNUipp dénonce le fait que le gouvernement retire 8 postes à l'Ardèche, mais se dit satisfait que pour l'instant, ça ne remette pas en cause les dispositifs évoqués plus hauts, pour lesquels, le syndicat s'était battu et qui visent à aider les enfants en difficultés, et les élèves en zone rurale et dans les quartiers populaires. Le SNUipp est tout de même inquiet pour les années prochaines.

A noter qu'une nouvelle réunion est prévue en juin pour faire les ajustements nécessaires en cas d'évolution de l'effectif d'élèves inscrits dans les écoles.