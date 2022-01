Pac-Man, Clash Royale... Les jeux vidéos sont désormais au programme de collégiens à Aigrefeuille-d'Aunis

Votre fils, votre petite fille peuvent maintenant vous réclamer un jeu vidéo, pas pour jouer mais pour réviser, pour l'école. Ce n'est pas une blague, au collège Saint Sacrement, à Aigrefeuille-d'Aunis entre La Rochelle et Surgères, une nouvelle option a été lancée depuis la rentrée de septembre 2021 autour des jeux vidéos.

Une vingtaine d'élèves de la sixième à la troisième peut donc "geeker" deux heures par semaine mais l'objectif de cette option, c'est bien d'apprendre à mieux réfléchir, mieux analyser. William par exemple suit ce cours. Très concentré devant son ordinateur, il est en plein match de football où les joueurs sont remplacés par des voitures.

Cela nous montre qu'on ne peut que s'améliorer

Mené, malmené même, 4 buts à 0, cet élève de troisième sait bien qu'il n'est pas là que pour jouer. "Le but, c'est de faire une stratégie, de remarquer comment on perd et comment on gagne pour ensuite créer des tactiques pour essayer de battre l'adversaire. Le fait de comprendre comment on perd, de se dire que ce n'est pas grave de perdre, cela peut servir ensuite dans la vie, cela nous montre qu'on ne peut que s'améliorer", explique William.

Les élèves travaillent notamment en équipe pour apprendre à échanger. © Radio France - Aurore Richard

Faire réfléchir, apprendre à travailler en équipe aussi, à échanger, ce sont des compétences que Dominique Godinot veut leur inculquer dans ce cours. Cette professeur de technologie remarque que cela a déjà des effets sur les élèves. "On voit qu'ils participent beaucoup plus alors que certains étaient très réservés. Cela leur permet aussi d'acquérir une méthode de travail, de l'autonomie car là, on travaille en équipe mais aussi seul", estime Dominique Godinot.

Elle espère aussi susciter quelques vocations dans le monde des jeux vidéos, ou plus largement, dans celui de l'informatique.