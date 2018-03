Comme tous les ans, l'éducation nationale publie ce mercredi ses principaux indicateurs de résultats des lycées (qui n'est pas un palmarès). Découvrez quels établissements de l'académie de Bordeaux ont eu les meilleurs taux de réussite au bac en 2017, et apprenez à reconnaître les boîte à bac.

Comme l'année passée, seuls cinq lycées généraux et technologiques ont obtenu 100% de réussite au bac en 2017 (contre neuf en 2015). Mais seul l'un d'entre eux avait déjà obtenu ce score l'année précédente : le lycée St-Genès de Bordeaux. Parmi ceux qui ont fait un "sans faute" en 2016, deux lycées privés basques : St-Anne à Anglet et St-Joseph à Hasparren. Figurent également un établissement landais, le lycée St-Jacques-de-Compostelle de Dax et un béarnais, le lycée Immaculée conception Beau-frêne de Pau.

Cinq établissements ont obtenu 100% de réussite au bac en 2017. © Radio France - Oanna Favennec - Lucie Bombled

Tous sont donc des lycées privés. Mais, nouveauté cette année, un établissement public, le lycée Jules Supervielle d'Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, rejoint le haut du tableau, avec 99% de réussite au bac. En Gironde, trois autres lycées sont à un cheveu de la "perfection" : à Bordeaux, il s'agit des lycées St-Joseph de Tivoli et Ste-Marie Grand Lebrun. Le lycée la Sauque de la Brède fait aussi partie du lot. Enfin, deux établissements des Pyrénées-Atlantiques affichent également un score de 99% : le lycée St-Dominique de Pau et le lycée St-Louis Villa Pia de Bayonne.

Reconnaître les boîtes à bac

Mais ces lycées sont-ils forcément les meilleurs pour les élèves ? Dans le top 5 comme dans le tableau de recherche complet sur toute l'académie (à retrouver à la fin de l'article), sont mis en avant d'autres critères que le simple taux de réussite au bac, comme le taux d'accès de la seconde au bac (en pourcentage). En effet, certains établissements, pour garder des taux élevés au moment des examens, se "débarrassent" des élèves risquant de faire baisser leur moyenne en ne les laissant pas continuer leur scolarité au sein du lycée.

L'éducation nationale propose aussi d'autres critères, comme le taux "attendu" de réussite au bac, calculé en fonction de l'origine socio-économique des élèves, de leurs notes au collège, etc. C'est la différence entre le taux effectif et le taux attendu qui donne la valeur ajoutée du lycée pour l'élève, et que nous avons choisi de vous présenter également.

Il faut enfin surveiller le nombre d'élèves qui passent l'examen. Les taux de réussite sont en effet plus favorables aux gros lycées, dans lesquels un élève de terminale qui échoue à l'examen ne fera pas beaucoup baisser le pourcentage. Alors que dans un petit établissement de 50 élèves, un examen raté égal 2% en moins !