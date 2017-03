"Palmarès" 2016 : les résultats des lycées dans l'académie de Bordeaux

L'Education nationale publie ce mercredi les principaux indicateurs de résultat des lycées, il ne s'agit pas en réalité d'un palmarès. Découvrez quels sont les établissements qui décrochent les meilleurs taux de réussite en 2016, mais aussi ceux qui emmènent vraiment tous leurs élèves jusqu'au bac.

Seuls cinq lycées (contre neuf l'année précédente) généraux et technologiques décrochent 100% de réussite au bac en 2016. Trois sont en Gironde : les lycées St-Genes et Ste-Marie-Grand-Lebrun de Bordeaux, le lycée La Sauque de La Brède. Les deux autres sont situés dans les Pyrénées-Atlantiques : il s'agit des lycées St-Joseph de Nay et St-Thomas-d'Aquin de St-Jean-de-Luz.

Huit autres lycées les suivent de près avec 99% de réussite. Parmi eux, Dordogne, Landes, Gironde et Pyrénées-Atlantiques sont représentés. Il s'agit des lycées St Joseph de Périgueux, St-Elme d'Arcachon, Assomption-Ste-Clotilde et St-Joseph de Tivoli de Bordeaux, St-Jacques de Compostelle de Dax, St-Louis-Villa-Pia de Bayonne et enfin de deux établissements palois : les lycées St-Dominique et Immaculée conception Beau-frêne. Tous sont des lycées privés. Les "meilleurs" lycées publics plafonnent à 98% de réussite au bac. Ce sont les lycées du Pays de Soule de Cheraute et Réné Cassin de Bayonne.

Les lycées qui obtiennent les meilleurs taux de réussite au bac. © Radio France

Comprendre ces résultats

Pour bien comprendre ces résultats, il faut tenir compte de divers indicateurs, et notamment du nombre d'élèves de l'établissement qui passent l'épreuve. Un élève qui ne décroche pas son bachot, dans un lycée qui présente 50 personnes fera baisser le taux de réussite de 2% ! Il faut également garder à l'esprit que certaines boîtes à bac, très attachée à leur bonne position dans ce genre de classements, écrèment à partir de la seconde pour ne garder que les meilleurs élèves. Le taux (en pourcentage), d'accès de la seconde au bac est donc là très important.

Si vous voulez retrouver votre lycée ou celui de votre enfant, n'hésitez pas à chercher le nom de l'établissement ou la ville dans le tableau ci-dessous.