Palmarès des lycées 2019 : le classement des établissements près de chez vous

Quel est le meilleur lycée près de chez vous ? Comme chaque année, le ministère de l'Éducation nationale a publié son palmarès des 4.300 établissements de l'Hexagone.

► Classement à retrouver sur francebleu.fr dans les villes près de chez vous en cliquant sur les liens ci-dessous.

Les indicateurs des lycées par académie ou départements

Qu'est-ce qu'un bon établissement ?

Qu'est-ce qu'un bon lycée ? Celui qui affiche un taux de réussite de 100% au bac ? Celui qui accompagne le plus d'élèves jusqu'à cet examen ? Le ministère de l'Éducation nationale a publié ce mercredi son classement annuel, il a passé au crible la quasi-totalité des 4.300 établissements publics et privés de France.

De l'accompagnement au résultat au bac

Les statisticiens du ministère compilent quantité de critères pour établir des "indicateurs de valeur ajoutée des lycées" : ces IVAL donnent pour chaque établissement le taux de succès au bac en fonction du profil des élèves scolarisés, et de son aptitude à accompagner les jeunes jusqu'au diplôme, quitte à ce qu'ils redoublent. Les IVAL tentent de cerner l'action propre de chaque établissement, en "s'efforçant d'éliminer l'incidence des facteurs de réussite scolaire extérieurs au lycée", selon la Direction de l'évaluation, la prospective et la performance (Depp), rattachée au ministère. Ces facteurs de réussite extérieurs sont l'origine sociale des élèves (un poids déterminant, particulièrement en France, sur le destin scolaire d'un enfant), le niveau scolaire à l'arrivée en seconde (calculé à partir des notes obtenues au brevet, en fin de troisième), le sexe de l'élève, le retard scolaire éventuel (redoublement avant la seconde), les filières proposées par l'établissement.

Des "éléments d'appréciation" pour les parents

Pour les parents d'élèves, ce sont des "éléments d'appréciation" sur l'établissement de leur enfant ou celui dans lequel ils souhaitent l'inscrire, indique la Depp. Ce sont "des outils de pilotage" pour les recteurs et les chefs d'établissements et "des éléments de réflexion" pour les enseignants et les équipes éducatives.À noter : les établissements situés aux extrêmes, avec des valeurs ajoutées fortement négatives ou positives, sont souvent de tout petits lycées, où les résultats d'un seul élève ont donc plus de poids que dans un lycée de taille moyenne. Accompagner les jeunes jusqu'au bac, diplôme qui permet l'accès aux études supérieures ou l'insertion professionnelle pour une partie des bacheliers pro, est capital, rappelle la Depp.