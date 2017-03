Palmarès des lycées dans la Somme et l'Oise : comment se classe votre établissement ?

L'Education nationale publie ce mercredi le "classement" des lycées en France. France Bleu vous propose de découvrir un top 10 des lycées de la Somme et de l'Oise et notre reportage dans deux établissements amiénois bien classés.

Antoine a 18 ans, il est arrivé au lycée Sainte-Famille d'Amiens en classe première. Depuis plusieurs années, le lycée privée affiche 100% de réussite au baccalauréat. La promesse de bons résultats, c'est ce qui l'a amené à s'y inscrire, mais pas seulement : "Ce qui m'a frappé par rapport à mon ancien lycée, c'est qu'il y a un réel suivi des professeurs pour chaque élève et ils te demandent beaucoup ce que tu veux faire pour t'orienter", ajoute le bachelier en classe de terminale ES. Avec les indicateurs proposés par le ministère de l'Education nationale, le lycée sainte-Famille n'est pourtant pas en tête du palmarès. L'établissement privé perd des points avec le taux d'accès des élèves de seconde jusqu'au baccalauréat, c'est-à-dire la capacité d'un lycée lorsqu'il reçoit ses élèves en seconde de les amener jusqu'au baccalauréat.

Le lycée Edouard Branly, lui, se distingue dans le palmarès, si on prend en compte un autre indicateur. Le lycée public, qui fait partie de la Cité scolaire d'Amiens sud, n'affiche pas un taux de réussite au baccalauréat aussi bon que celui de Sainte-Famille. Mais il possède une valeur ajoutée de deux points : le lycée s'attendait à un taux de réussite de 95 % au bac, mais au final, 97% des bacheliers ont réussi leur examen, soit mieux que prévu. Si le lycée attire toujours autant d'élèves, c'est aussi dû à la spécificité de ses filières. Timea, 15 ans, vient de Contay dans la Somme. Elle a choisi ce lycée pour sa filière professionnelle MMV, Métiers de la Mode et du Vêtement. "Il avait l'air plutôt sérieux, on apprenait vraiment la couture par rapport à d'autres lycées, donc ça me semblait l'un des meilleurs", confie l'élève de seconde.

Classements des meilleurs lycées

Quel est le meilleur lycée de la Somme ? Le meilleur lycée de l'Oise ? Comment se classe votre établissement par rapport aux autres lycées de son département ? L'Education nationale révèle ce mercredi le "classement" des lycées en France. Il s'agit d'un "indicateur de résultats des lycées" qui doit permettre d'apprécier le parcours scolaire des élèves de leur entrée au lycée jusqu'au Bac et le caractère plus ou moins sélectif des établissements (voir aussi : la méthodologie expliquée en détails sur le site de l'Education nationale). Autrement dit, il n'y a pas que le taux de réussite au bac qui compte pour savoir si tel ou tel lycée est bon ou mauvais.

Sur la base des données transmises par l'Education nationale, France Bleu vous propose de découvrir ce mercredi un top 10 des lycées de la Somme et de l'Oise en fonction du taux de réussite au bac, pondéré par la valeur ajoutée c'est-à-dire la qualité de l'accompagnement des élèves de la seconde au bac. Quand la valeur ajoutée est négative, cela peut être un indice sur la politique menée par le lycée à l'égard des élèves en difficulté. Quand la valeur ajoutée est positive, cela veut au contraire dire que le lycée mène un travail d'accompagnement plus abouti.

Top 10 des lycées d'enseignement général et technologique de la Somme et de l'Oise

Taux de réussite au Bac et valeur ajoutée pour l'accès des élèves de la 2de au Bac dans les lycées généraux et technologiques de la Somme. © Radio France

Taux de réussite au Bac et valeur ajoutée pour l'accès des élèves de la 2de au Bac dans les lycées généraux et technologiques de l'Oise. © Radio France

Top 10 des lycées professionnels de la Somme et de l'Oise

Taux de réussite au Bac et valeur ajoutée pour l'accès des élèves de la 2de au Bac dans les lycées professionnels de la Somme. © Radio France