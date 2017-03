Palmarès des lycées : comment se classe votre établissement dans le Calvados et l'Orne ?

L'Education nationale publie ce mercredi le "classement" des lycées en France. France Bleu vous propose de découvrir le top 10 des lycées dans le Calvados et l'Orne en fonction de leur taux de réussite au bac mais aussi en fonction de l'accompagnement proposé à leurs élèves.

Quel est le meilleur lycée du Calvados ? Le meilleur lycée de l'Orne ? Comment se classe votre établissement par rapport aux autres lycées de son département ? L'Education nationale révèle ce mercredi le "classement" des lycées en France. Il s'agit d'un "indicateur de résultats des lycées" qui doit permettre d'apprécier le parcours scolaire des élèves de leur entrée au lycée jusqu'au Bac et le caractère plus ou moins sélectif des établissements (voir aussi : la méthodologie expliquée en détails sur le site de l'Education nationale). Autrement dit, il n'y a pas que le taux de réussite au bac qui compte pour savoir si tel ou tel lycée est bon ou mauvais.

Le lycée Jeanne d'Arc de Caen au tableau d'honneur

Dans le Calvados, c'est le lycée privé Jeanne d'Arc qui tire son épingle du jeu : 100% de réussite pour les 227 candidats lors de la dernière session en 2016 ! La clé de cette réussite, c'est d'abord un suivi pédagogique dès l'arrivée dans l'établissement. "Ils nous mettent déjà le Bac dans la tête dès qu'on arrive en seconde. La pression part assez vite car on est bien préparés", commente Issam, élève de Terminale ES. Par exemple, des devoirs surveillés de 3 à 4 heures par semaine. Dans ce lycée, un élève entré en seconde à 87% de chance d'obtenir son Bac. Mais ce que l'établissement vise surtout, c'est de former pour l'après-Bac. "On est bien couvés, on a des approfondissements dans les matières qu'on souhaite", explique Salomé, en Terminale S. "On nous parle beaucoup des études supérieures, pour les exercices. On nous dit : "ça pour le Bac, ce sera correct, mais pour après, ce ne sera pas suffisant", confie Alice.

On est bien couvés, on a des approfondissements dans les matières qu'on souhaite

Pour le directeur, Jean-Loup Weber, le résultat est satisfaisant : c'est d'abord le fruit d'une politique. "On a surdéveloppé l'accompagnement personnalisé, préparé les élèves à la suite, les soutenir quand ça ne va pas trop bien, leur permettre d'approfondir quand ça va bien. La méthodologie, la gestion du stress, l'anticipation...", précise le principal.

Le lycée Jeanne d'Arc ce Caen compte 820 élèves © Radio France - Google street view

France Bleu vous propose de découvrir ce mercredi le top 10 des lycées du Calvados et de l'Orne en fonction du taux de réussite au bac, pondéré par la valeur ajoutée c'est-à-dire la qualité de l'accompagnement des élèves de la seconde au bac. Quand la valeur ajoutée est négative, cela peut être un indice sur la politique menée par le lycée à l'égard des élèves en difficulté. Quand la valeur ajoutée est positive, cela veut au contraire dire que le lycée mène un travail d'accompagnement plus abouti.

Voir aussi :

Top 10 des lycées d'enseignement général et technologique du Calvados et de l'Orne

Taux de réussite au Bac et valeur ajoutée pour l'accès des élèves de la 2de au Bac dans les lycées généraux et technologiques du Calvados. © Radio France

Taux de réussite au Bac et valeur ajoutée pour l'accès des élèves de la 2de au Bac dans les lycées généraux et technologiques de l'Orne.. © Radio France

Top 10 des lycées professionnels du Calvados et de l'Orne

Taux de réussite au Bac et valeur ajoutée pour l'accès des élèves de la 2de au Bac dans les lycées professionnels du Calvados. © Radio France