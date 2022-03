Palmarès des lycées : découvrez les meilleurs lycées de l'académie de Créteil

Ce n'est pas toujours facile de choisir un lycée pour son enfant ? Comment savoir celui qui lui conviendra le mieux et le conduira à la réussite au baccalauréat ? Cette année encore, la depp (direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) publie les "Indicateurs de résultats des lycées session 2021".

Ces indicateurs sont un outil de travail pour les directeurs, les enseignants, les équipes pédagogiques. Pour les parents, c'est une source d'informations même si le tableau, intégralement publié sur le site du ministère de l'Education nationale, est difficile à déchiffrer.

Les lycées publics et les lycées privés sous contrat dans l'académie de Créteil ont été passés au crible. France Bleu Paris a retenu deux critères pour les lycées généraux : le 100% de réussite au bac attendue et obtenue, mais aussi les lycées qui ont fait mieux que les résultats attendus et ont réussi finalement à avoir 100% de réussite au bac 2021.

Bac 2021 : 100% de réussite attendue et obtenue

Seine-et-Marne

Maurice Rondeau - Bussy Saint Georges

Campus Sainte Thérèse - Ozoir la Ferriere

Val-de-Marne

Notre dame des Missions - Charenton le Pont

Montalembert - Nogent sur Marne

Notre Dame de la Providence - Vincennes

Epin - Vitry sur Seine

Bac 2021 : moins de 100% de réussite attendue mais 100% de réussite obtenue

Seine-et-Marne

Lafayette - Champagne sur Seine (97% attendus)

Guy Gasnier Sainte Bathilde - Chelles (99% attendus)

Sainte Céline - La Ferté sous Jouarre ( 99% attendue)

Saint Laurent La Paix Notre Dame - Lagny sur Marne (99% attendus)

Saint Aspais - Melun (99% attendus)

Sainte Croix - Provins (99% attendus)

La Salle Sainte Marie - Saint Pierre les Nemours (99% attendus)

Seine-Saint-Denis

Chné Or - Aubervilliers (95% attendus)

Saint Joseph La Salle - Pantin (97% attendus)

Jean Baptiste de la Salle - Saint-Denis (98% attendus)

Sainte Marie - Stains (98% attendus)

Espérance - Aulnay sous Bois (99% attendus)

Charles Peguy - Bobigny (99% attendus)

Assomption - Bondy (99% attendus)

Merkaz Hatorah Filles (99% attendus)

Saint Germain - Drancy (99% attendus)

Saint Louis sainte Clotilde - Le Raincy (99% attendus)

Henry Matisse - Montreuil (99% attendus)

Françoise Cabrini - Noisy le Grand (99% attendus)

Lycée international de l'Est parisien - Noisy le Grand (99% attendus)

Blanche de Castille - Villemonble (99% attendus)

Val-de-Marne