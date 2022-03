Palmarès des lycées : découvrez les meilleurs lycées de l'académie de Versailles

Les "Indicateurs de résultats des lycées" au bac 2021 sont publiés ce mercredi. Pour les rectorats, les directeurs, les enseignants, c'est une mine d'informations pour être plus efficaces. Pour les parents, c'est une aide qui leur permet de choisir le meilleur lycée pour leurs enfants.

Comment faire pour choisir le meilleur lycée pour son enfant ? Quelles informations retenir ? Où les trouver ? Comment savoir quel établissement le conduira le plus sûrement vers la réussite au baccalauréat ?

Cette année encore, la depp (direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) publie les "Indicateurs de résultats des lycées" session 2021.

Si pour les directeurs, les enseignants, les équipes pédagogiques, c'est un moyen d'améliorer leurs performances, pour les parents, c'est une source d'informations même si le tableau, publié sur le site de ministère de l'Éducation nationale, est difficile à déchiffrer.

Les lycées publics et les lycées privés sous contrat de l'académie de Versailles ont été étudiés.

France Bleu Paris a retenu les lycées généraux et deux critères : le 100% de réussite au bac attendue et obtenue, mais aussi les lycées qui ont fait mieux que les résultats attendus et ont réussi finalement à avoir 100% de réussite au bac 2021.

Bac 2021 : 100% de réussite attendue et obtenue

Essonne

Cours Secondaire - Orsay,

Blaise Pascal - Orsay,

Saint Martin - Palaiseau,

Hauts-de-seine

Sainte Marie la Croix - Antony,

Sainte Geneviève - Asnière sur Seine,

Notre Dame - Boulogne Billancourt,

Notre Dame - Bourg La Reine,

Saint Thomas de Villeneuve - Chaville,

Notre Dame - Meudon,

Saint Dominique - Neuilly sur Seine,

La Salle Passy Buzenval - Rueil Malmaison,

Val-d'Oise

Yvelines

Lycée Franco Allemand - Buc,

Blanche de Castille - le Chesnay Rocquencourt,

Le Bon Sauveur - Le Vésinet,

Saint François d'Assise - Montigny Le Bretonneux,

Lycée International - Saint Germain en Laye,

Notre Dame - Saint Germain en Laye,

Saint Erembert - Saint Germain en Laye,

Hoche - Versailles,

Notre Dame du Grand Champ - Versailles,

Saint Jean et Hulst - Versailles

Bac 2021 : moins de 100% de réussite attendue mais 100% de réussite obtenue

Essonne

Saint-Charles - Athismons (99% attendus),

Jeanne d'Arc - Brétigny sur Orge (98% attendus),

Saint Pierre - Brunoy (99% attendus),

Saint Léon - Corbeil Essonnes (99% attendus),

Jeanne d'Arc - Etampes (99% attendus),

Notre Dame de Sion - Evry Courcouronnes (99% attendus),

Sacré Coeur - La Ville du Bois (99% attendus),

Camille Claudel - Palaiseau (99% attendus),

Hauts-de-seine

Suger - Vaucresson (96% attendus),

Rambam - Boulogne Billancourt (99% attendus),

Sophie Barat - Chatenay Malabry (99% attendus),

Jeanne D'Arc - Colombes (99% attendus),

Montalembert - Courbevoie (99% attendus),

La Source - Meudon (99% attendus),

Jeanne D'Arc- Montrouge (99% attendus),

La Trinité - Neuilly sur Seine (99% attendus),

Notre Dame Sainte Croix - Neuilly sur Seine (99% attendus),

Val-d'Oise

Torat Emet - Sarcelles (98% attendus),

La Salle Saint Rosaire - Sarcelles (98% attendus),

Paul Ricoeur - Louvres ( 98% attendus),

Saint Joseph - Argenteuil (99% attendus),

Notre Dame de la Providence - Enghien Les Bains (99% attendus),

Jeanne d'Arc - Franconville La Garenne (99% attendus),

Notre Dame de Bury - Margency (99% attendus),

Notre Dame de la Compassion - Pontoise (99% attendus),

Vauban - Pontoise (99% attendus),

Notre Dame - Sannois (99% attendus),

Yvelines