Palmarès des lycées : découvrez les meilleurs lycées de Paris

Les "Indicateurs de résultats des lycées" au bac 2021 sont publiés ce mercredi. Ces informations permettent aux rectorats, aux directeurs, aux enseignants de réfléchir pour être plus efficaces. Les parents peuvent y trouver des éléments d'informations utiles pour choisir le meilleur lycée.

Comment savoir celui qui lui conviendra le mieux et le conduira à la réussite au baccalauréat ? Cette année encore, la depp (direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) publie les "Indicateurs de résultats des lycées session 2021".

Si pour les directeurs, les enseignants, les équipes pédagogiques, c'est un moyen de faire le point, pour les parents, c'est une source d'informations même si le tableau complet, qui se trouve sur le site du ministère de l'Éducation nationale, est difficile à déchiffrer.

Les lycées publics et les lycées privés sous contrat à Paris ont été passés au crible.

France Bleu Paris a retenu les lycées généraux et deux critères : le 100% de réussite au bac attendue et obtenue, mais aussi les lycées qui ont fait mieux que les résultats attendus et ont réussi finalement à avoir 100% de réussite au bac 2021.

Bac 2021 : 100% de réussite attendue et obtenue

Charlemagne - Paris 4

Massillon - Paris 4

Henry IV - Paris 5

Louis Le Grand - Paris 5

Louise de Marillac - Paris 5

Sévigné - Paris 5

l'école Alsacienne - Paris 6

Notre Dame de Sion - Paris 6

Stanislas - Paris 6

La Rochefoucauld - Paris 7

Paul Claudel D'Hulst - Paris 7

Sainte-Jeanne Elisabeth - Paris 7

Fénelon Saint Marie - Paris 8

Condorcet - Paris 9

Bossuet Notre-Dame Paris - 10

Rocroy Saint-Vincent de Paul - Paris 10

Charles Peguy - Paris 11

Saint Michel de Picpus - Paris 12

Notre Dame de France - Paris 13

Blomet - Paris 15

Gerson - Paris 16

La Tour - Paris 16

Saint-Jean de Passy - Paris 16

Saint-Louis de Gonzague - Paris 16

Sainte Ursule-Louise Bettignie - Paris 17

Bac 2021 : moins de 100% de réussite attendue mais 100% de réussite obtenue