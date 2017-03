Palmarès des lycées en Corrèze et en Haute-Vienne : comment se classe votre établissement ?

Ce mercredi, le ministère de l'Education Nationale publie comme chaque année le palmarès des lycées. Quel est le meilleur lycée dans l'académie de Limoges ? Comment se classe votre établissement ? Décryptage de ce classement.

Comme chaque année, l'Education Nationale publie le palmarès des lycées, une étude qui tient compte à la fois du taux de réussite au bac et des chances pour un élève de seconde d'accéder à ce diplôme dans un même établissement.

Cinq lycées corréziens et quatre haut-viennois dans le Top 10 de l'académie

En Corrèze et en Haute-Vienne, si l'on prend en compte la réussite au bac dans les lycées d'enseignement général et technologique, le lycée privé Saint-Jean de Limoges occupe la première marche du podium (97 %) suivi de près par Beaupeyrat avec le même score, et viennent ensuite Jean Monnet à Limoges et Marguerite Bahuet (privé) à Brive avec 96 % de succès. Mais sur ces trois derniers établissements, le nombre d'élèves est relativement réduit. Les plus gros lycées de l'académie, Edmond Perrier à Tulle et Auguste Renoir à Limoges se classent très bien avec 95 % et 94 % de réussite.

Mais pour apprécier ce palmarès, il faut aussi scruter le taux d'accès de la seconde au bac, c'est à dire la capacité d'un établissement à accompagner ses élèves jusqu'au diplôme. A ce classement, la palme revient toujours au lycée Saint-Jean mais Beaupeyrat dégringole, alors qu'Auguste Renoir et Edmond Perrier remontent. Ces établissements sont donc très complets.

Top 10 des lycées d'enseignement général et technologique dans l'académie de Limoges © Radio France

Le lycée Cabanis à Brive lanterne rouge

Le dernier de la classe, en revanche, est le lycée Cabanis de Brive. C'est la lanterne rouge sur tous les tableaux : à la fois sur la réussite au bac (87 %) et sur l'accompagnement des lycéens, puisque quatre élèves de 2nde sur 10 n'iront pas jusqu'au diplôme, du moins pas en restant dans cet établissement.

Le Top 10 des lycées professionnels dans l'académie de Limoges

Top 10 des lycées professionnels dans l'académie de Limoges © Radio France

Consultez les données pour tous les lycées de l'académie

Vous pouvez retrouver les informations concernant tous les lycées de la 'académie avec plusieurs indicateurs, le taux de réussite au bac bien sûr, mais aussi le taux d'accès au bac depuis le 2nde qui permet de savoir quelles chances a un élève d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire. Enfin le dernier critère que nous avons retenu c'est a valeur ajoutée, c'est la différence entre le taux de réussite au bac d'un établissement et le taux de réussite attendu par le ministère pour ce lycée au regard de la moyenne nationale observée dans les établissements aux caractéristiques similaires.

