Pays de la Loire, France

Le palmarès des lycées publié ce mercredi par le ministère de l'Education nationale n'est pas un classement à proprement parler, mais il donne une idée sur les "performances" des lycées. Plusieurs indicateurs sont pris en compte pour établir ce palmarès 2017. Parmi eux, le taux de réussite au bac, mais aussi l'accompagnement proposé aux élèves. Ainsi, le taux d'accès de la seconde en terminale montre combien d'élèves entrés dans un établissement en seconde y décrochent leur baccalauréat.

Voici, pour la région Pays de la Loire, le top 10 des lycées pour chaque département, avec d'un côté les lycées généraux et technologiques et de l'autre les lycées professionnels.

Loire-Atlantique

Les lycées généraux et technologiques

Pour les lycées généraux et technologiques en Loire-Atlantique, c'est le lycée privé Saint-Joseph qui décroche la première "place", avec 100% de réussite au bac et un taux d'accès de 85% des élèves de seconde au baccalauréat. C'est-à-dire que 85% des élèves entrés en seconde dans cet établissement y ont décroché leur bac. Du côté de l'enseignement public, c'est le lycée de Basse-Goulaine, le lycée La Herdrie, qui arrive premier, avec un taux de réussite au bac de 97% et un taux d'accès de la seconde au bac de 83%. C'est le lycée hôtelier Sainte-Anne, à Saint-Nazaire, qui a le meilleur taux d'accès de la seconde au baccalauréat.

Voici le classement des lycées privés :

Voici le classement des lycées publics :

Les lycées professionnels

C'est le lycée Ifom, qui forme ses élèves aux métiers de la beauté, de la santé et de la forme, à Nantes, qui obtient en 2017 100% de réussite au bac. En revanche, 25% des élèves entrés en seconde ne sont pas allés jusqu'au bac, cela représente un élève sur quatre. C'est le lycée Saint-Thomas d'Aquin, à Ancenis, qui a le meilleur taux d'accès de la seconde au bac, avec un taux de 88%. Quant à ses résultats au bac, 99% des 87 candidats ont obtenu leur bac.

Maine-et-Loire

Les lycées généraux et technologiques

Avec 98% de réussite au bac en 2017, et 80% des élèves qui y sont entrés en seconde et y ont décroché le diplôme, le lycée Notre-Dame-de-Bonnes-Nouvelles, à Beaupreau, est le "meilleur" du Maine-et-Loire. L'établissement qui accompagne le "mieux" les élèves de la seconde au bac est le lycée Bourg Chevreau, à Sègre-en-Anjou-Bleu, puisque 89% d'entre eux y ont décroché leur bac. Et le taux de réussite au bac de ce lycée n'a pas de quoi rougir : 98% des élèves ont obtenu leur diplôme.

Les lycées professionnels

Du côté de l'enseignement professionnel, le lycée Jeanne Delanque de Chloet est le "meilleur" au regard de deux critères : le taux de réussite au bac de ses élèves (99%), et le taux d'accès de ses élèves de seconde au bac (89%).

Mayenne

Les lycées généraux et technologiques

En Mayenne, 100% des élèves du lycée Don Bosco de Laval ont obtenu leur bac en 2017, même si 70% des élèves entrés en seconde dans l'établissement sont parvenus jusqu'au diplôme. C'est au lycée d'Avesnières, toujours à Laval, que les élèves entrés en seconde sont les plus nombreux à y avoir obtenu leur bac, puisque 86% d'entre eux y sont parvenus.

Les lycées professionnels

Comme pour les filières générales et technologiques, c'est le lycée Don Bosco qui décroche la première place, avec 97% des élèves de terminale qui y décrochent leur bac. C'est le lycée Raoul Vadepied, à Evron, qui a taux d'accès de la seconde au bac le plus bas, avec 54%. Cela signifie que seul un élève sur deux entré en seconde dans cet établissement y a décroché son bac pro.

Sarthe

Les lycées généraux et technologiques

C'est le lycée de Pruille-le-Chétif qui obtient, avec 100%, le meilleur taux de réussite au bac. Par ailleurs, 79% des élèves entrés en seconde au lycée Saint-Joseph-le-Salle y ont décroché leur bac en 2017. C'est le lycée public Robert Garnier, à La Ferté Bernard, qui accompagne "le mieux" ses élèves de la seconde à la terminale, puisque 89% d'entre eux y ont décroché leur bac.

Les lycées professionnels

Certes, le lycée Sainte-Anne de Sablé-sur-Sarthe a obtenu 100% de réussite au bac l'an dernier. Mais seuls 20 élèves étaient candidats, sur les 40 que comptaient les effectifs lors de leur année de seconde. Avec un taux d'accès de 50% des élèves de seconde au bac, c'est le taux le plus bas du département. En la matière, le lycée professionnel Joseph Roussel, au Mans, accompagne mieux ses élèves. En effet, en 2017, 84% des élèves entrés en seconde y ont décroché leur bac.

Vendée

Les lycées généraux et technologiques

En Vendée, le lycée Sainte-Marie, à Chantonnay, cumule les deux meilleurs taux dans deux critères : le taux de réussite au bac et le taux d'accès d'élèves de la seconde au bac. Ce taux mesure le nombre d'élèves entrés en seconde qui y ont décroché le bac. En 2017, 100% des 139 candidats ont eu leur diplôme. Et 90% des élèves entrés en seconde l'ont décroché. Le premier lycée public est celui des Herbiers, où 94% des élèves ont eu leur bac l'an dernier.

Les lycées professionnels

A Saint-Laurent-sur-Sèvre, 100% des candidats du lycée professionnel Saint-Michel ont eu leur bac en 2017, et 87% d'entre eux étaient entrés dans l'établissement en classe de seconde.