Panne de chauffage : 10 degrés dans une école de Bagnolet

Depuis lundi matin les élèves et les enseignants de l'école Henri Wallon de Bagnolet grelottent. Le thermomètre affiche 10 degrés dans les classes en raison d'une panne du chauffage urbain.

Le retour des vacances de la Toussaint est plutôt glacial à l'école Henri Wallon de Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Les professeurs et les élèves ont eu la mauvaise surprise de découvrir que le chauffage ne fonctionnait pas. Résultat : un thermomètre qui affiche 10 degrés dans les salles de classe. "Il fait froid" dit Gino, en CM2, "on a froid aux mains, on a froid partout : ils nous ont laissé plus longtemps en récré pour qu'on se réchauffe". "On garde nos manteaux et nos bonnets dans la classe" glisse cet autre élève de CE2. "Les enfants mangent à la cantine avec leurs blousons, 10 degrés ce n'est pas possible" s'agace Nicole Gorovenko, représentante des parents d'élèves FCPE.

"Ils portent leurs gants, leurs bonnets et leurs écharpes : on ne peut pas demander à des élèves d'apprendre quelque chose quand ils ont froid" dénonce de son côté Saida Jbiha Nicolas, enseignante d'une classe de CE2 - CM2 et membre du syndicat Sud Education. Selon elle, des agents de la ville sont intervenus lundi à la demande de la directrice.

Une fuite de canalisation du réseau de chauffage urbain à l'origine de la panne

La cause de cette panne? Un problème sur le réseau de chauffage urbain, remis en marche pendant les vacances scolaires, qui alimente les 19 écoles de la ville et d'autres bâtiments municipaux. "Les intervenants ont expliqué qu'ils avaient beaucoup d'écoles à traiter" raconte Saïda Jbiha Nicolas. "Ce n'est pas un problème qu'il faut tenter de résoudre au moment où on a déjà froid" dénonce-t-elle.

"On s'est rendu compte que les chauffages ne fonctionnaient pas dans les classes" explique Saida Jbiha Nicolas Copier

La mairie assure de son côté que les techniciens ont débuté la mise en route des chauffages collectifs dès le 30 octobre mais une fuite n'a été détectée que ce mardi dans les canalisations du réseau. En attendant qu'elle soit réparée, des chauffages électriques d'appoint ont été installées dans les salles de classe ce mardi après-midi.