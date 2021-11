Panne de chauffage à l'école maternelle, la mairie de La Chapelle-Saint-Rémy active le système D

C'est la tuile à La Chapelle-Saint-Rémy, près de Connerré. Alors que les températures sont actuellement très froides, il n'y a plus de chauffage à l'école maternelle Henri Matisse depuis trois semaines. La faute à une panne de la pompe à chaleur.

Une situation qui a déjà trop duré pour certains parents... Mais qui ne peut malheureusement pas se régler en un claquement de doigts souligne le maire, Dominique Edon : "C'est quand même un coût de 10 000 € pour changer le compresseur, je ne peux pas prendre la décision tout seul. J'ai donc commencé par envoyer par envoyer un mail à tous mes conseillers pour leur demander de m'autoriser à signer le bon de commande. Le vendredi 26 novembre, ça a été validé par le conseil municipal. Maintenant, il faut environ cinq semaines pour avoir la pièce."

Les délais ayant tendance à se rallonger en ce moment à cause des nombreuses pénuries de matières et de pièces, le maire mise sur une réparation durant les vacances de Noël. De quoi envisager la rentrée de janvier sereinement. En attendant, la commune a mis en place des chauffages d'appoint pour limiter la casse. "On ne ne peut pas faire n'importe quoi non plus, souligne le maire, je ne vais pas mettre un poêle à pétrole, imaginez s'il y a problème avec les enfants, ça va être de ma responsabilité." Mais l'installation électrique ne permet pas non plus de faire tourner les convecteurs au maximum.

Une adjointe allume le chauffage vers 3 heures du matin

Contraints de bricoler, les élus donnent également de leur personne pour maintenir une température acceptable. "Mon adjointe travaille du matin cette semaine, elle se lève à 3 heures, donc quand elle passe dans le bourg à trois heures et demie, elle va mettre le chauffage en route, raconte Dominique Edon, moi je repasse vers 6 heures pour voir si ça n'a pas disjoncté."

De cette manière, la commune parvient à maintenir une température "entre 18 et 20 degrés dans les classes et le dortoir" assure le maire. Lequel rejette les accusations d'une mère d'élève évoquant dans la presse une température à 14 degrés et des agents contraints de porter gants et bonnets : "C'est vrai que le couloir n'est pas chauffé. On ne peut pas se le permettre puisqu'il y a toujours des allées et venues, les portes sont ouvertes... Donc oui, il y fait 13 degrés. Mais dans le dortoir et les classes, non, il fait entre 18 et 20."