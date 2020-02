Pannes de chauffage, douches glacées à l'internat: appel à la grève au lycée Grandmont de Tours

Indre-et-Loire, France

Un préavis de grève d'une semaine a été déposé par les Assistants d'Education et par la CGT Education à partir de ce lundi 3 février et jusqu'au vendredi 7 février. C'est encore une fois la vétusté des locaux de l'internat qui pose problème. Au mois de novembre, déjà, les cours des 2300 élèves avaient été suspendus pendant trois jours pour une fuite qui avait entraîné une panne de chauffage La panne avait été réparée. Aujourd'hui, les Assistants d'Education dénoncent de nouveaux problèmes: 13 degrés dans certaines chambres, des douches glacées ou brûlantes, de l'eau jaune dans les robinets, des alarmes incendies défectueuses, des fenêtres non sécurisées. Bref, les personnels de l'internat ne se sentent pas entendus et ils dénoncent l'inertie de leur administration.

Ambre est Assistante d'Education à l'internat, elle évoque les problèmes d'eau chaude

Des problèmes d'eau chaude intermittents dans les douches Copier

Les Assistants d'Education à l'internat mettent l'accent sur le sentiment de ne pas être entendu ou alors que les travaux effectués, quand il y en a, ne sont que du bricolage. En novembre, la panne de chauffage a été réparée, dit Ambre, et puis c'est reparti dans certaines chambres au retour des vacances de Noël.

La panne de chauffage a été réparée en novembre et en décembre il faisait encore 13 degrés dans certaines chambres Copier

L'internat du lycée Grandmont accueille 500 lycéens. Cette grève de 5 jours va les empêcher de dormir à l'internat. Les Assistants d'Education expliquent qu'ils ont prévenu très en amont les familles afin qu'elles puissent prendre leurs dispositions. Certains élèves pourront être logés chez des camarades externes, d'autres chez leur correspondant.