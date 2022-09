Pap Ndiaye, le ministre de l'éducation nationale invité de France Bleu Hérault ce vendredi matin

Pap Ndiaye, le ministre de l'éducation nationale est en visite dans le département de l'Hérault ce vendredi. Il se rendra dans plusieurs écoles et collège de Montpellier, Sète et Mauguio afin de rencontrer et d’échanger avec les élèves et le personnel éducatif.

Il sera aussi l'invité de France Bleu Hérault à 7h45. On abordera avec lui le recrutement dans les établissements scolaires, le retour du Covid et la violence dans les établissements scolaires notamment.

Déplacement de Pap Ndiaye dans l'Hérault

8h30 : école Joseph d’Arbaud à Mauguio qui accueille des enfants autistes

9h45 : ecole Condorcet à Sète

Inauguration de la classe passerelle de la Cité éducative

Echange sur la convention territoriale à l’éducation artistique et culturelle

10h45: collège Jean Moulin à Sète

Visite de l’établissement et échange avec des élèves sur leur projet de Web radio

12h05 : école Samuel Paty à Montpellier

Inauguration de l’établissement

15h35 : lycée Georges Pompidou à Castelnau le Lez

Visite d’un centre de documentation et d’information (CDI) numérique

16h35 : collège Simone Veil à Montpellier

Echange sur la mixité sociale et l’égalité des chances

17h45 : cité scolaire Georges Clémenceau à Montpellier

Echange avec des étudiants en 1ère année de Parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE)