Les conditions de travail ne sont "pas acceptables" dans les écoles de Marseille selon Pap Ndiaye

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse poursuit sa tournée de trois jours à Marseille. Pap Ndiaye visite ce vendredi 18 novembre l'école primaire de la Blancarde, avant un passage au lycée Saint-Exupéry dans les quartiers Nord. Avant son déplacement, Pap Ndiaye a partagé le constat des difficultés actuelles des écoles marseillaises, en s'appuyant sur les perspectives du plan Marseille en Grand.

France Bleu Provence : Vous êtes donc le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse... Mais l'école, ce n'est pas encore "Plus belle la vie", vous êtes d'accord avec ce constat ?

Pap Ndiaye : Bien sûr ! L'école à Marseille a des difficultés. L'un des objets de ma visite est justement d'échanger en longueur avec les communautés éducatives, d'aller dans de nombreux établissements, de prendre mon temps. C'est une visite en immersion, avec une attention particulière dans le cadre du plan Marseille en Grand. Je suis aussi présent pour parler du Conseil national de la refondation qui se déploie dans tout le pays, y compris à Marseille.

"C'est compliqué dans certaines occasions d'arriver à la fermeté sur la laïcité."

On va vous peut-être vous parler de laïcité. Vous venez de demander par une circulaire la fermeté dans les établissements scolaires. Mais quand on est confronté directement à des atteintes sur la laïcité, est ce si évident que ça d'être concrètement ferme ?

Il y a une procédure à propos des signalements relatifs à la laïcité : des échanges sont faits avec les élèves et les familles. Ils permettent généralement de résoudre les difficultés et de faire enlever le vêtement à intention religieuse. Ensuite, il peut y avoir des sanctions au terme d'un conseil de discipline. Mais bien entendu, c'est compliqué dans certaines occasions d'arriver à cette fermeté."

Prenons un exemple : au lycée Saint-Exupéry, là où vous allez dans les quartiers Nord ce vendredi, une lycéenne a refusé d'enlever son abaya, "sous prétexte qu'elle a juste un string en-dessous." Mais que fait-t-on dans ces moments là alors?

On la renvoie chez elle et on lui redemande de se changer. C'est simple : lorsqu'on se présente avec un vêtement à intention religieuse, on applique la loi de 2004 et la personne ne peut pas entrer dans l'établissement. Cette loi de 2004 vise à faire des établissements scolaires neutres. C'est une question de prosélytisme.

"Il est indispensable de rénover et de rebâtir, parce que les conditions ne sont en effet pas acceptables dans les écoles à Marseille."

Un autre problème à Marseille : les rats dans l'école élémentaire Montolivet, est-ce que vous comprenez la colère des parents ?

Bien entendu ! La condition n'est pas acceptable dans ce type d'école : cela montre que le plan Marseille en grand est indispensable ! 174 écoles marseillaises sont rénovées au total avec les collectivités en charge du bâti scolaire : les municipalités, les écoles, les conseils départementaux ou bien les conseils régionaux. Mais l'Etat fait directement un effort pour les écoles de la ville de Marseille. Je le répète, il est indispensable de rénover et de rebâtir, parce que les conditions ne sont en effet pas acceptables.

"Les augmentations concernent à la fois les enseignants au début et en milieu de carrière."

Pensez-vous susciter des vocations chez les jeunes enseignants dans ce contexte ?

C'est bien l'ambition du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, avec des augmentations de rémunération, pour atteindre 2.000 euros minimum à la rentrée 2023. Les augmentations des salaires concernent à la fois les enseignants au début et en milieu de carrière.

Au-delà de la hausse de rémunération, il est clair qu'il faut aussi réfléchir sur les carrières et d'une manière générale, sur la place des professeurs dans notre société... Mais ça ne dépend pas que de moi !

Il y a un effort national à faire pour réhabiliter la place des professeurs, réhabiliter le respect aussi lié à l'autorité de leur savoir-faire, de telle sorte que les professeurs soient mieux respectés, mieux rémunérés et mieux entendus.