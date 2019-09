Parcoursup : 1.175 bacheliers sont sans affectation à l'issue de la procédure

Alors que la rentrée est passée depuis plusieurs semaines, ils ne savent toujours pas où il vont étudier cette année. A l'issue de la procédure Parcoursup, qui oriente les bacheliers dans les filières d'études supérieures, 1.175 bacheliers sont encore sans affectation, a indiqué ce vendredi la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, lors de sa conférence de presse de rentrée. La procédure est close depuis ce samedi 14 septembre.

Des premiers signaux "encourageants" pour la ministre

Après une deuxième année de fonctionnement de la plateforme, créée notamment pour améliorer le taux de réussite dans l'enseignement supérieur, la ministre a par ailleurs estimé que les premiers signaux étaient "encourageants".

110.000 adultes dans les tuyaux de la plateforme

110.000 adultes, en reprise d'études ou en reconversion, se sont aussi inscrits sur Parcoursup cette année, révèle franceinfo ce vendredi. Le ministère de l'Éducation précise qu'ils n'ont pas pris la place de bacheliers. Mais une grande partie de ces dossiers a été écartée par les universités sur la plateforme.

Au ministère de l'Education nationale, on avoue avoir "été les premiers surpris" par ces nombreux candidats en "reprise d'études", à qui la plateforme n'était pas vraiment destinée. Normalement, un salarié qui se reconvertit se tourne vers les services de formation continue des universités, car il n'est pas soumis aux mêmes règles qu'un bachelier et le parcours est un peu plus complexe. Pour les années à venir, le gouvernement réfléchit à la création d'un canal spécifique sur Intern pour les adultes, notamment en reconversion.