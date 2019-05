Parcoursup : 24.866 candidats ont confirmé leurs voeux dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Parcoursup fait son bilan dans les Alpes Maritimes. "Oui", "non", "en attente", depuis mercredi soir, 28.866 jeunes azuréens commencent à savoir ce qui les attend pour l'an prochain prochain. Les premiers résultats de Parcoursup sont tombés pour 17.927 lycéens en classe de Terminale, 3.339 étudiants qui se réorientent et 3.600 autres candidats dans l'Académie de Nice. En tout, 24.866 candidats ont confirmé au moins un voeu, soit une hausse de 14,12% par rapport à 2018. "167.339 voeux ont été confirmés en phase principale pour cette session 2019" précise le rectorat. C'est 23% de plus qu'en 2018. Mais si l'on ajoute tous les sous-voeux effectués cet hiver par les candidats, on compte 221.515 voeux cette année.

Les élèves avaient le choix entre plus de 1.400 formations dont - et c'est une nouveauté cette année - 350 instituts de formation en soins infirmiers et 150 établissements de formation en travail social.

Les candidats inscrits sur Parcoursup ont jusqu'au 19 mai pour répondre aux propositions reçues. Puis quotidiennement, le site se mettra à jour jusqu'au 19 juillet. Les candidats recevront alors des nouvelles de leurs voeux par SMS, notifications et emails. Par contre, si vous avez déjà reçu que des refus, vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe pédagogique de votre établissement.