Parcoursup : 10% des candidats sans proposition de formation à la fin de la phase principale

Ce vendredi soir à minuit se termine la phase principale de Parcoursup, la plateforme d'attribution des places pour l'Enseignement supérieur. Résultat : Parcoursup a été plus efficace que l'année dernière, mais 10% des candidats se retrouvent sans proposition de formation pour la rentrée.

La phase principale de Parcoursup se termine ce vendredi soir, à minuit. La plateforme de candidature pour les formations de l'enseignement supérieur a été très souvent décriée, mais, dans un communiqué commun, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Education nationale se sont félicités : "à ce jour, 568.000 bacheliers ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 89,5% d'entre eux. Ce taux est supérieur de plus de 1,3 point à celui de l'année dernière".

Plus de 91.000 candidats sans proposition de formation

Selon le dernier décompte de l'Enseignement supérieur, 91.178 candidats se retrouvent sans proposition de formation à la rentrée, à la fin de la phase principale d'admission, sur les 841.518 inscrits. Mais une seconde procédure d'admission est prévue. "Notre priorité du moment est que ceux qui ont des propositions puissent aller s'inscrire et que, pour ceux qui n'ont pas eu de propositions, on puisse déclencher un dispositif personnalisé pour leur trouver une solution d'ici à la rentrée", explique Jérôme Teillard à l'AFP, chef de projet Parcoursup pour le ministère de l'Enseignement supérieur.

A partir de vendredi 16 juillet, à minuit, tous ceux qui seront restés sans réponse pourront consulter les places vacantes de la phase complémentaire. Les candidats peuvent également solliciter la Commission d'accès à l'Enseignement supérieur de leur rectorat, qui essayera de leur proposer une solution adaptée.

Une situation "pas acceptable" pour le syndicat étudiant Unef

Même si les résultats de Parcoursup sont en légère amélioration, pour Yann Carcel, vice président du syndicat étudiant Fage, ce n'est pas suffisant : "la même grand inquiétude est toujours présente, celle de ne pas avoir le taux de satisfaction des candidats : sont-ils vraiment contents des propositions qu'ils ont eues ou s'agit-il de voeux de recours ? Y a t-il plus de candidats cette année qui acceptent des 3e ou 4e vœux ?" Même constat de côté de Mélanie Luce, présidente de l'Unef, qui considère que 91.000 candidats sans réponse, "c'est pas acceptable".

Du côté du syndicat des professeurs de l'enseignement supérieur Snesup, on soulève les problèmes dans les filières en tension. "Des filières comme Staps, à Rennes ou Grenoble, ont tiré la sonnette d'alarme et ce n'est que le début d'une longue liste", explique Anne Roger, la co-secrétaire du syndicat à l'AFP. Le 8 juillet, les enseignants de Staps à l'université Rennes 2, l'une des deux plus grosses unités de France dans cette filière sportive, avec 2.500 étudiants, ont suspendu leurs tâches administratives pour dénoncer le manque de personnel. Les enseignants de Staps à l'université de Grenoble ont ensuite emboîté le pas.

Un manque de personnel également dénoncé, le 2 juillet, par près de 2.000 étudiants qui se sont vus refuser l'entrée dans de nombreux master, via le hashtag #étudiantssansmaster sur Twitter.