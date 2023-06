Parcoursup : Après les premiers résultats, la rectrice de l'académie de Grenoble veut rassurer les lycéens

C'est un grand moment pour tous les bacheliers : les premiers résultats d'admission en filière post-bac, publiés ce jeudi 1er juin sur Parcoursup. Près de 11.000 élèves de Terminale sont concernés en Isère. L'occasion d'en parler avec Hélène Insel, rectrice de l'académie de Grenoble, qui s'est rendue au lycée Vaucanson, à Grenoble.

Une trentaine de lycéens sont réunis en cercle dans cette petite salle du lycée, accompagnés de quelques professeurs et du chef d'établissement. "Je voudrais faire une formation métiers du multimédia, et je suis accepté un peu partout, mais pas à Grenoble", raconte cet élève de STI2D (filière Sciences et techniques de l'industrie et du développement durable). "En tout cas tu vas faire la formation que tu veux, c'est super, lui répond Hélène Insel. L**e seul problème c'est que ce ne sera pas là où tu veux."

"Il n'y a plus de stress à avoir !"

Il faut donc faire un choix. Mais beaucoup savent déjà où ils seront en septembre prochain : "Je veux faire médecine, explique Auguste, élève en Terminale option maths et physique-chimie. Il y a cinq options, il m'en reste une en file d'attente, donc j'attends de voir, mais normalement c'est bon, il n'y a plus de stress à avoir !" Ce n'est pas le cas en revanche d'autres camarades : "J'en connais qui n'ont pas forcément réussi leur bac. Du coup c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont trouver une solution", ajoute Auguste.

Pour celles et ceux qui n'ont pas eu de réponse positive à leurs vœux, ou qui ont un doute sur leur choix, Hélène Insel tient à rassurer : "D'abord ils peuvent encore en obtenir, parce qu'ils sont souvent en attente. Après, les autres vœux sont aussi des choses qu'ils voulaient. De toute façon, on peut changer de voie dans les études, et après les études. La formation tout au long de la vie ça existe, et c'est bien d'être toujours dans le doute, curieux, d'avoir envie de faire autre chose. Ça veut dire qu'on est intéressé au monde."

Accompagner au mieux les élèves qui ont reçu un Non

De leur côté, les professeurs ont aussi un rôle d'accompagnement en attendant l'ouverture de la phase complémentaire d'admission. "On va regarder quelles sont les places disponibles pour qu'ils puissent postuler. J'ai conscience que ce ne sera pas facile", confie Bertrand Grisouard, professeur de technologie en filière STI2D. Deux de ses élèves sont en ce moment dans cette situation.

Les bacheliers ont maintenant jusqu'au 7 juillet, fin de la phase principale d'admission, pour répondre à leurs vœux. La phase d'admission complémentaire, elle, sera ouverte dès le 15 juin.