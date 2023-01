Parcoursup : au lycée Pothier d'Orléans on se prépare à l'ouverture de la plateforme

Jordan, Quentin et Sarah sont élèves en terminale, au lycée Pothier d'Orléans, le plus gros établissement du Loiret. Filières générales et technologiques, classes préparatoires aux grandes écoles, pôle judo, classes européennes : le champ des formations proposées par le lycée orléanais est vaste et une grande attention est accordée à l'accompagnement des des élèves dans leur orientation. A quelques jours de la première phase de Parcoursup, la plateforme dédiée à l'orientation post-bac, le 18 janvier, tous les trois se disent plutôt sereins et semblent déjà très bien renseignés.

"Moi sur mon ordinateur, j'ai une trentaine de pages de Parcoursup ouvertes sur différentes formations, j'y passe beaucoup de temps" reconnaît Jordan. Lui a choisi de s'orienter plutôt vers les sciences politiques, et depuis le 20 janvier, il a accès, sur la plateforme, aux offres de formation dans ce domaine. Elles sont nombreuses, beaucoup plus qu'il ne le pensait. Cela peut faire peur, mais en même temps, il est rassuré : "dans cette filière, on pense tout de suite à Sciences Po, mais on se rend compte qu'il n'y a pas que cette voie royale, mais une multitude de ruelles qui s'offrent à nous".

Se renseigner auprès des professionnels ou d'anciens élèves

Voilà qui dédramatise un peu cette plateforme et ce moment particulier de la formulation des voeux sur Parcousup. Les élèves ont jusqu'au 9 mars, pour le faire. D'ici là, le conseil que donne Marie-Séverine Dufour, enseignante en sciences-physiques et professeure principale d'une classe de terminale, c'est d'abord, tout simplement, de se renseigner sur le métier que l'on a choisi. "J'ai des élèves qui m'ont dit qu'ils voulaient faire des études en dentaire, eh bien je leur ai dit d'appeler leur dentiste !"

Cela peut paraître évident, mais les erreurs d'orientation, cela arrive. "Prenons les études vétérinaires, par exemple" intervient Xavier Bouthors, le proviseur-adjoint du lycée Pothier qui supervise Parcoursup. "Ce sont des études très sélectives, et il arrive que des élèves, lors de leur premier stage en milieu professionnel, se rendent compte qu'en fait ça n'est pas du tout pour eux".

Combiner formations sélectives (grandes écoles) et plus ouvertes (licence à l'université)

D'où l'importance, aussi, des stages que l'on peut effectuer en amont, des anciens élèves que l'ont peut rencontrer, des portes ouvertes, et des forums de l'orientation. C'est ce qu'a fait Quentin. Lui veut être vétérinaire et sait parfaitement quels voeux il formulera le moment venu : "je mets les écoles de véto, des classes prépas, et des licences à l'université, si jamais je n'ai pas le reste". Un bon choix commente Xavier Bouthors : "il faut être un peu stratège, mettre des formations sélectives, comme des écoles, mais aussi des choix plus ouverts".

Mais ce qui peut s'avérer un peu paralysant, pour les élèves et pour les parents, c'est l'impression que tout est déjà joué, puisqu'ils sont censés avoir choisi leurs spécialités, les matières à privilégier dès la classe de première, en fonction justement, de leurs choix d'orientation dans Parcoursup. Xavier Bouthors assure que les offres sont suffisament vastes pour que le choix existe encore, malgré tout : "il faut surtout, en fait, respecter ses envies. Mais c'est vrai qu'il faut quand même une certaine adéquation entre les spécialités et la formation choisie. Ne pas avoir gardé les mathématiques comme spécialité, pour certaines formations peut grèver vos chances. Mais par exemple, Sciences Po, ou médecine, comme les attendus ont beaucoup changé, ça n'est pas fermé".

Soigner l'extra-scolaire, les centres d'intérêt, les engagements citoyens

Marie-Séverine Dufour, la professeure principale, conseille, elle, de bien regarder les attendus des formations. "C'est assez clair sur Parcoursup, chacune détaille ce qu'elle attend des élèves". Et puis elle insiste sur un point qui souvent passe inaperçu aux yeux des parents : le fait que les formations regardent aussi de près le profil des élèves, leurs centres d'intérêt, leurs engagements citoyens, associatif, sportifs. "Il faut vraiment soigner cet aspect, moi je les invite vraiment à le faire, cela peut faire la différence".

Ne pas paniquer au mois de juin, quand tombe les premières réponses

Elle, d'une manière générale, entend dédramatiser Parcoursup : "ça n'est pas un algorythme, contrairement à ce que l'on peut croire, ce sont vraiment les formations qui mettent en avant leurs critères, il n'y a pas de mauvaise surprise". En revanche, elle reconnaît que le moment le plus difficile, c'est lorsque les réponses des formations arrivent, au début du mois de juin. "Moi je préviens mes élèves que la plupart n'auront pas, le jour de la réponse, la formation qu'ils espéraient. Mais en fait dans les jours suivants, cela va très vite, et ils remontent rapidement sur les listes d'attente". Voilà qui rassure Jordan, lui qui sur Parcoursup a eu le malheur de regarder le taux d'élèves retenus à Sciences Po, rapporté au nombre de candidats. "Là tu te dis c'est fini, je n'y arriverai jamais".

Pour les parents : faire confiance

Sarah, elle, s'est accordée le droit de changer d'idée, entre la première et la terminale, et le vit très bien. "Je voulais faire du droit, c'était mon idée depuis longtemps, mais finalement je vais choisir une école d'art" dit cette danseuse, qui se voit bien, dans 10 ans, dans une compagnie ou avec sa propre école. "Et moi, ma mère m'aide beaucoup dans mes choix, elle me soutient". L'accompagnement des parents, un point important également, mais peut-être le plus difficile. "On essaie de les informer comme on informe les élèves" dit Marie-Séverine Dufour*, "et surtout de dédramatiser, de les aider à faire confiance à leurs enfants"*.

