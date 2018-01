Après l'échec du système "APB" (admission post-bac), la nouvelle plateforme dédiée aux vœux d'orientation des lycéens,"Parcoursup", est accessible aux élèves de Terminale à partir de ce lundi 22 janvier 2018. Ils peuvent dès maintenant saisir leurs choix en ligne pour s'inscrire à l'université par exemple. Au total, près de 13.000 formations d'enseignement supérieur sont proposées via cette plateforme.

à lire Parcoursup : les lycéens peuvent commencer à faire leurs vœux ce lundi

Comment ça marche ?

Même principe qu'avec feu "APB", l'élève de Terminale crée son dossier en ligne et saisit ses vœux d'orientation c'est-à-dire les filières et les établissements où il souhaite étudier après le Bac. Il a droit à dix vœux maximum et doit les classer par ordre de préférence. S'il se trompe, il peut changer d'avis et modifier ses choix jusqu'au 13 mars, jour de clôture des inscriptions.

La réponse, c'est pour quand ?

Les réponses des universités et écoles seront données à partir du 22 mai. Selon les choix du lycéen, ça peut prendre du temps, parfois jusqu'à quatre mois de plus. La date-limite de réponse est fixée au 21 septembre. Concrètement, le lycéen recevra une alerte sur son smartphone via l'application Parcoursup et sur sa messagerie électronique. Nouveauté 2018 : certaines universités peuvent juger le dossier scolaire de l'élève insuffisant et lui proposer un stage de remise à niveau ou un cursus personnalisé.