Parcoursup : ce que vont découvrir ce mercredi les 41.000 inscrits en Normandie

Ce mercredi à 19 heures, les premières réponses aux vœux formulés sur Parcoursup seront dévoilées. Près de 41.000 normands en sauront un peu plus sur leur avenir.

Après un lancement l’an dernier qui n’a pas fait l’unanimité, la plateforme d’admission post-bac Parcoursup livre ce mercredi à 19h00 ses premiers verdicts. En Normandie, 40.900 jeunes sont concernés, des lycéens de terminale et des étudiants en réorientation.

Martial Salvi, chef du service académique d’information et d’orientation au rectorat de Normandie nous explique le processus.

Est-ce que tout le monde aura une réponse définitive ce mercredi soir à 19 heures ?

"Non. Tous les candidats n’auront pas une réponse positive, mais la procédure ne s’arrête pas ce soir. Ce mercredi à 19h00, certains candidats auront des réponses qui vont les satisfaire complètement. Lorsqu’ils répondront «oui », ils libéreront des places. Il est donc possible que dès demain, d’autres candidats aient une nouvelle proposition.

Qu’est-ce qui a été amélioré sur Parcoursup ?

"Les délais de procédure ont été raccourcis. L’an dernier, ça a duré tout l’été donc c’était difficile à vivre pour les candidats et les familles. On demande aux candidats de répondre plus vite pour libérer les places pour ceux qui n’ont pas de solution."

"Des systèmes permettent de dire clairement où en sont les candidats. Dans les formations sélectives, ils connaîtront leur classement sur listes d’attente. Ils pourront estimer les chances qu’ils ont d’avoir une réponse positive."

Est-ce que le rectorat s’engage à trouver une formation à tous les candidats normands à la rentrée ?

"Le rectorat s’engage à satisfaire le plus grand nombre de candidats. Ça veut dire presque tout le monde. L’an dernier, on a eu quelques candidats qui n’ont pas eu satisfaction en toute fin de procédure. Mais on met tout en œuvre pour que tous les candidats soient satisfaits. "

Le calendrier de Parcoursup