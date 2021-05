Parcoursup : début de la phase d'admission ce jeudi

Fin du suspense ce jeudi soir à 19h pour les 931.000 candidats inscrits sur Parcoursup. Après avoir formulé leurs vœux sur la plateforme de poursuites d’études supérieures, ils vont découvrir les réponses des responsables de formations. Les propositions d'admissions sont toutefois susceptibles d'évoluer jusqu'au 14 juillet, à mesure que des places se libèrent.

Les délais pour répondre aux propositions des établissements d'enseignement supérieur sont plus courts qu'auparavant : J+4 pour celles reçues ce jeudi 27 mai, J+3 pour celles reçues le 28 mai, J+2 entre le 29 mai et le 14 juillet. Les candidats qui ne reçoivent aucune réponse positive peuvent demander à être accompagnés et pourront formuler de nouveaux vœux lors de la phase complémentaire, à partir du 16 juin

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

11,5 millions de vœux et sous-vœux

Parmi ces candidats, on compte 635.000 lycéens préparant le baccalauréat, un chiffre en légère baisse (- 4,1 % par rapport à 2020) qui s’explique par la diminution des effectifs inscrits en terminale cette année. 182.000 étudiants souhaitant se réorienter en première année ou qui formulent des vœux par précaution en attendant leurs résultats de fin d’année, ont confirmé au moins un vœu (+ 4,9 % par rapport à 2020).

Dans leur ensemble, les candidats ont formulé près de 11,5 millions de vœux et sous-vœux pour des formations sous statut étudiant. Un chiffre en augmentation de 13% par rapport à 2020. Cette évolution traduit à la fois la diversification des formations présentes sur la plateforme et la possibilité donnée par certaines d’entre elles de formuler plusieurs sous-vœux.

Par ailleurs, plus de 825.000 vœux ont été formulés pour des formations en apprentissage.