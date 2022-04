Parcoursup : dernières heures pour peaufiner les candidatures

Les lycéens de Terminale et les jeunes en réorientation ont jusqu'au 7 avril pour peaufiner leurs lettres de motivation et dossiers de candidature déposés dans la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur, Parcoursup. Les candidats sauront s'ils sont acceptés ou non le 2 juin.

Dernière ligne droite pour les lycéens de Terminale et les jeunes en réorientation. Ils ont jusqu'au 7 avril pour peaufiner leurs lettres de motivation et dossiers de candidature déposés dans Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur qui continue de diviser, y compris dans les discours des candidats à la présidentielle. Les candidats peuvent formuler 10 vœux maximum et 20 sous-vœux parmi les quelques 20.000 formations reconnues par l'État, sans avoir à les classer. Il est recommandé de ne pas faire qu'un seul vœu et de ne pas candidater qu'à des filières sélectives. Pour chaque choix de formation, les élèves doivent expliquer leur motivation en quelques lignes. Une "fiche Avenir" est également transmise aux universités et formations sélectives, un document qui contient l'appréciation des professeurs et l'avis du chef d'établissement.

Phase principale d'admission le 2 juin

Prochaine étape : le 2 juin, date à laquelle débutera la phase principale d'admission. Les candidats sauront s'ils sont acceptés ou non dans les formations choisies. Les réponses arriveront sous la forme de "oui" ou "oui si" et il sera impératif de répondre à chaque proposition d'admission dans les délais au risque de perdre sa place. En cas de réponses exclusivement négatives, les élèves pourront demander un accompagnement via leur lycée pour trouver une autre formation. À partir du 1er juillet, les candidats sans réponse pourront faire appel à la Commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de leur académie.

Résultats du bac le 5 juillet

Enfin, à partir du 5 juillet, jour des résultats du bac, les candidats pourront procéder à l'inscription administrative dans l'établissement supérieur si la formation est définitivement acceptée. Cette phase d'admission prendra fin le 15 juillet. La phase d'admission complémentaire se tiendra du 23 juin au 16 septembre pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de formation. Durant cette période, il sera à nouveau possible de formuler dix vœux dans les formations qui disposent encore de places.