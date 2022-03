Parcoursup : dernière ligne droite pour choisir ses vœux d'orientation

Les élèves de terminale et étudiants en réorientation ont jusqu'à 23h59, ce mardi soir, pour formuler leurs vœux d'orientation dans Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Inaugurée il y a quatre ans, la plateforme intègre toutes les formations reconnues par l'État. Les élèves doivent faire leur choix, dix vœux maximum, parmi près de 20.000 formations disponibles.

Dix vœux maximum

Les candidats auront ensuite jusqu'au 7 avril pour compléter leur dossier et confirmer ces vœux. Pour chaque choix de formation, les élèves doivent expliquer leur motivation en quelques lignes. Une "fiche Avenir" est également transmise aux universités et formations sélectives, un document qui contient l'appréciation des professeurs et l'avis du chef d'établissement. Il est recommandé, pour ne pas se retrouver sur le carreau, de ne pas faire qu'un seul vœu et de ne pas candidater qu'à des filières sélectives.

Phase principale d'admission le 2 juin

La phase principale d'admission débutera le 2 juin. Les candidats sauront s'ils sont acceptés ou non dans les formations choisies. Les réponses arriveront sous la forme de "oui" ou "oui si" et il sera impératif de répondre à chaque proposition d'admission dans les délais au risque de perdre sa place. En cas de réponses exclusivement négatives, les élèves pourront demander un accompagnement via leur lycée pour trouver une autre formation. À partir du 1er juillet, les candidats sans réponse pourront faire appel à la Commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de leur académie.

Résultats du bac le 5 juillet

Enfin, à partir du 5 juillet, jour des résultats du bac, les candidats pourront procéder à l'inscription administrative dans l'établissement supérieur si la formation est définitivement acceptée. Cette phase d'admission prendra fin le 15 juillet. À savoir que la phase d'admission complémentaire se tiendra du 23 juin au 16 septembre pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de formation. Durant cette période, il sera à nouveau possible de formuler dix vœux dans les formations qui disposent encore de places.

Un rapport propose des pistes d'amélioration

Critiquée depuis sa mise en œuvre en 2018, Parcoursup "progresse dans son efficacité" à en croire un rapport du Comité éthique et scientifique de Parcoursup (CESP) publié en février. Plusieurs pistes d'amélioration, telles une réflexion sur les places vacantes dans les formations sélectives ou une harmonisation des notes de contrôle continu au lycée, sont toutefois à l'étude.

Le rapport préconise notamment de "réaliser un 'surbooking'" dans les formations sélectives qui n'ont pas rempli leurs effectifs les années précédentes. Le comité a en outre réitéré les recommandations de son rapport 2020 sur les quotas de boursiers estimant que"l'affichage de quotas en faveur des boursiers a encouragé cette catégorie d'élèves à postuler davantage dans les filières sélectives. Il convient de maintenir cette politique et d'en suivre de près les effets pour mesurer son efficacité réelle sur le long terme".

"Mais cette mesure ne suffit pas à elle seule" et doit être complétée en amont par "un travail sur l'accompagnement et l'orientation des élèves boursiers dans leurs choix de filières de formation", a estimé le comité.