Parcoursup en Indre-et-Loire : "ce n'est pas la plateforme le problème, mais le temps dédié à l'orientation "

C'est le moment de se décider, ce sont les dernières heures pour entrer ces vœux dans Parcoursup. Les lycéens de Terminale et les étudiants en réorientation ont jusqu’à ce jeudi minuit pour s’inscrire sur la plateforme d’admission post-bac. Il va falloir faire le tri entre les 21.000 formations. Une source de stress pour les élèves, mais aussi pour les professeurs assure Julien Roy, professeur au lycée Balzac de Tours et secrétaire départemental du SNALC d'Indre-et-Loire, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Il était l'invité de France Bleu Touraine, ce jeudi matin.

Chaque année, Parcoursup est pour de nombreux élèves une vrai galère. Mais pour Julien Roy, ce n'est pas logiciel qui pose problème. "C'est le temps dédié pour faire sérieusement de l'orientation. C'est là que nous avons un souci, car les psychologues ou conseillers d'orientation sont assez peu nombreux pour aider à cela. Donc l'essentiel est fait par les professeurs principaux. En théorie, il devrait y avoir 54 heures par an et par élève de Seconde, de Première et de Terminale, mais aucun établissement, je pense, n'y arriveé."

Pour Julien Roy, cela s'explique par un manque de moyens. "Les professeurs sont là d'abord pour que les élèves aient le bac et faire cours. Si on ne donne pas d'heures spécifiques pour faire de l'orientation, on ne peut pas faire cette orientation complètement", ajoute le syndicaliste.

