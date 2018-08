Parcoursup : encore 2000 places disponibles à l'Université de Poitiers mais liste d'attente en STAPS et psycho

Par Rivière Isabelle, France Bleu Poitou

La date de la rentrée approche et pour ceux que Parcoursup n'a pas encore casé, l'inquiétude grandit. A l'Université de Poitiers, outre les 5 400 places déjà attribuées, il reste près de 2 000 places disponibles, mais plus de 500 jeunes tout de même sont sur liste d'attente en STAPS et psycho.