Parcoursup : fin de la phase complémentaire ce vendredi

À compter de ce vendredi, les étudiants qui n'ont pas eu de réponse à leurs vœux, ou pas obtenu les formations désirées sur la plateforme Parcoursup ne peuvent plus formuler de nouveaux souhaits de formation. La phase complémentaire ouverte le 23 juin est terminée. Plus de 5.300 formations étaient proposées cette année. En 2021, plus de 82.000 candidats avaient reçu une proposition d’admission dans une formation de leur choix à l'issue de cette phase, indique le site officiel de Parcoursup.

"Nous reconnaissons qu'il y a des difficultés, notamment dans la transparence des procédures, dans certains éléments de calendrier aussi", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, sur France Bleu Occitanie le 2 septembre. Des "améliorations seront apportées" à Parcoursup "à partir de l'année prochaine, notamment autour des questions de transparence", a-t-il promis car "on a souvent l'impression d'une boîte noire incompréhensible".

"Une plateforme d'admission en première année de master"

Pour faciliter les inscriptions en première année de master, "une plateforme d'admission" sera mise en place à la rentrée 2023, a annoncé a ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, jeudi. Il s'agira d'un "guichet unique de dépôt des dossiers de candidature, d'allocation des places disponibles, et de réponses des candidats."

Les candidats ne seront ainsi "plus confrontés à une multitude de formes et de calendriers de candidatures" selon les masters dans lesquels ils postulent, assure-t-elle. "Un calendrier national unique" sera mis en place, et "les étudiants connaîtront le Master dans lequel ils sont admis avant les congés d'été."