Parcoursup : "Il ne faut pas stresser" rassure le rectorat de l'académie de Normandie

C'est le casse-tête ces jours-ci pour beaucoup d'adolescents et leurs familles. Depuis le 20 janvier les lycéens de Terminale peuvent formuler des voeux sur la plate forme d'orientation Parcoursup. En Normandie cela concerne un peu plus de 40.000 lycéens qui ont jusqu'au 7 avril pour confirmer leurs souhaits d'études supérieures. "Des places supplémentaires ont été offertes dans chaque université, même sur sur les filières que l'on dit en tension" affirmait ce mardi sur France Bleu Normandie Geneviève Sainte-Huile, référente académique pour l'orientation dans l'académie de Normandie.

Pas de stress, il n'y a pas de couperet. Geneviève Sainte-Huile

En réponse aux accusations de hausse des inégalités la référente répond: "Parcoursup a vu une augmentation d'admission de 5% des boursiers. On était avant 2018 à 20% et à 25% en 2021". L'autre critique récurrente vise la réforme du baccalauréat et la fin des 3 grandes filières générales L, S et ES qui réduirait le choix des lycéens: "Au contraire, ça leur permet de s'ancrer dans le bac dans lequel ils sont. On arrive à 11 binômes d'enseignement spécialisé en terminale, comme si on avait créé finalement onze bacs généraux. Donc, au contraire, ça élargit. Ça permet de construire son projet post-bac et d'avoir, au niveau des études supérieures, un sérieux choix" affirme Geneviève Sainte-Huile. Les premiers résultats suite à ces choix sur Parcoursup arriveront vers le 2 juin.

