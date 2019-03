Parcoursup J-1 : de quoi sera fait votre avenir ?

Plus qu’un jour pour vous inscrire et formuler des vœux sur Parcoursup. Dernier carat ce jeudi 14 mars 23h59, pour tous les élèves de terminale.

Il est encore temps de s'inscrire sur Parcoursup, mais ne tardez plus, il ne vous reste qu’un jour. Jeudi 23h59 dernier carat, pour les élèves de terminale qui n'auraient pas encore formulé de vœux pour la suite de leur cursus. Il y a encore du retard, mais pour cette seconde édition de Parcoursup, la dynamique semble meilleure, à en croire les services académiques.

Les services académiques ont constaté une augmentation des visites sur le site en 2019 © Maxppp - maxppp

Samedi dernier, ils étaient 72% des élèves corses de terminale à s'être inscrits et à avoir formulé au moins un vœu. Encore une fois, certains devront sprinter pour finaliser cette démarche très administrative, les vacances scolaires n’ayant pas encouragé les élèves à se ruer sur la plateforme. Cela dit, les services académiques ont constaté qu'il y avait un peu plus de visites sur le site.

Un accompagnement dans les lycées

La phase principale d'inscription se termine donc ce jeudi, mais les premiers arrivés seront les premiers servis. André Paccou, chef du service académique d'orientation et d'information.

Passé ce délais si vous ratez le coche il sera toutefois possible de de formuler des vœux dans la phase complémentaire. Il faudra patienter jusqu'à mai pour la phase complémentaire, mais il ne restera que des places vacantes. Un accompagnement a été mis en place dans les lycées cette semaine à la demande de la rectrice. Les inscrits qui seront à l'heure pourront également consulter leurs fiches avenir à partir du 28 mars et avoir accès aux appréciations des conseils de classe. Reste ensuite jusqu'au 3 avril pour confirmer les vœux, et finaliser son dossier.