Parcoursup : l'orientation post-bac c'est maintenant !

La première : la phase d'information.

Une phase importante, durant laquelle les élèves sont invités à se renseigner sur les filières envisagées, à rencontrer des professionnels, à profiter des différents salons organisés ou à profiter des nombreuses portes ouvertes dans différents établissements.

C'est une phase cruciale, notamment pour les élèves qui auraient des doutes.

Le conseil ? Ne pas hésiter à se rapprocher des psychologues de l'Education nationale, mais aussi faire des journées d'immersion au sein des établissements. Pour cela, ils peuvent aller sur le site de l'académie, les rendez vous de l'orientation et ça leur permettra de voir aussi bien comment ça se passe. Se passe donc la licence de droit lucéen, donc l'Université Côte d'Azur

Le site a ouvert le décembre 2022.

Plus de 21 000 formations supérieures sont recensées sur Parcoursup, dont plus de 7000 en apprentissage.

La deuxième : la formulation des voeux.

A partir du 18 janvier 2023.

-Jusqu'au 9 mars : inscription sur Parcoursup et formulation des vœux (jusqu'à 10) Il est possible de formuler 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage.

-Jusqu'au 6 avril : finalisation du dossier et confirmation des vœux. Dossier complet accompagné des lettres de motivation pour chaque vœu émis.

Et qu'on se rassure "ce n'est pas 'premier inscrit premier servi' !" Tous les dossiers sont transmis simultanément aux établissements visés, qu'on se soit inscrit le premier jour de l'ouverture ou le dernier.

La troisième : phase d'admission.

A partir du 1er juin. (Avant les épreuves du baccalauréat donc)

Le 13 juillet 2023 étant le dernier jour pour accepter une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale.

Pour des conseils personnalisés :

www.monorientation en ligne.fr qui est un service gratuit de conseil en orientation, proposé par l'Onisep et ses conseillers. Des réponses par mail, par tchat ou par téléphone.

Pensez aussi à poser des questions aux professeurs principaux, au psychologues de l'éducation nationale, aussi bien en établissement qu'en structures. Les CIO (Centres d'information et d'orientation) sont au nombre de 11 sur le département. Et ils restent ouverts pendant les vacances scolaires.

Merci à Myriam Bizot, responsable du pôle procédure au sein de l'académie de Nice.

